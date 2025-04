Agregaron nuevo modo de dificultad ‘Pesadilla’ a Lollipop Chainsaw RePOP

Si piensan que a Juliet Starling no le cuesta mucho trabajo acabar con los zombis que azotan su ciudad, ni siquiera en la dificultad más alta, esta noticia es para ustedes. Dragami Games ya actualizó el juego Lollipop Chainsaw RePOP en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (Steam) a la versión 1.10 con una nueva dificultad ‘Pesadilla’ que tiene nuevas e interesantes características, no solo en enemigos más difíciles. La actualización también llegará a Nintendo Switch en los próximos días.

Tal como indican las notas del parche publicadas en Steam, este modo de juego no está disponible desde el comienzo y debe ser desbloqueado. Para sacar esta dificultad primero tenemos que completar el juego en cualquiera de los modos existentes —Original o RePOP— rescatando a todos los supervivientes.

En este modo, todos los zombis normales son reemplazados con zombis con nombre más difíciles y los jefes tienen nuevos patrones de ataque. También tenemos los nuevos objetos disponibles para mejorar las habilidades de Juliet y estar a la altura de este nuevo reto.

High-Power Dumbbells – Aumenta el poder de ataque (disponible al comienzo del juego)

– Aumenta el poder de ataque (disponible al comienzo del juego) Speed Armband – Aumenta la velocidad de ataque (disponible al comienzo del juego)

– Aumenta la velocidad de ataque (disponible al comienzo del juego) Winged Sneakers – Aumenta la velocidad de movimiento (en la tienda)

– Aumenta la velocidad de movimiento (en la tienda) Power Engine – Aumenta la velocidad de movimiento de la cierra eléctrica (en la tienda)

– Aumenta la velocidad de movimiento de la cierra eléctrica (en la tienda) Smart Chip – Acelera los efectos de ‘Sparkle Hunting’ (en la tienda)

– Acelera los efectos de ‘Sparkle Hunting’ (en la tienda) Chain Motor – Acelera los QTEs (en la tienda)

– Acelera los QTEs (en la tienda) High-Speed Loader – Aumenta la cadencia de disparos (en la tienda)

– Aumenta la cadencia de disparos (en la tienda) Special Backpack – Aumenta la capacidad de munición (en la tienda)

Además de agregar el modo de dificultad Pesadilla, el parche de actualización 1.10 de Lollipop Chainsaw RePOP también corrigió algunos bugs menores y errores de traducción.

Nos gusta mucho la forma en que Dragami Games ha continuado apoyando este juego después de su problemático lanzamiento, no solo corrigiendo bugs, sino también regalando trajes y agregando nuevas opciones como ésta.