Dónde están todas las aguas termales en Death Stranding 2 y cuál es el secreto que esconden

Cuando llegamos al bunker de la maternidad en la zona noreste del mapa de Australia y exploramos a sus alrededores, podemos encontrar un elemento conocido del anterior juego. Hablamos de las aguas termales y en Death Stranding 2: On The Beach no sirven solo para descansar y mejorar la resistencia, salud y otras características sino que esconden un secreto que hace necesaria una guía. Esta también les servirá para conseguir los trofeos Escrito en las estrellas y Cobrar vida.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña del juego.

Las aguas termales ‘Milagrosas’ (La maternidad)

Este lugar no es difícil de encontrar. Está justo a las afueras del bunker de la maternidad

Mientras están descansando en las aguas termales durante la noche y antes de poner el balde sobre la cabeza (ya verán por qué lo decimos), no olviden aprovechar y elegir la opción ‘Mirar las estrellas’ para sacar otro de los trofeos de Death Stranding 2: On The Beach: ‘Escrito en las estrellas‘.

El secreto de las aguas termales (Laboratorio de Heartman)

Cuando estamos descansando en las aguas termales, después de relajarnos y mirar el cielo, tenemos una curiosa opción que es Poner el balde sobre nuestra cabeza. Si seleccionamos esa opción algo muy extraño pasará.

Al ponernos el balde en la cabeza, seremos teletransportados al Laboratorio de Heartman y hablaremos con la hidróloga sobre qué ocurrió.

Después de teorizar sobre la forma en que las aguas termales permiten hacer un «salto de playa» usando las corrientes de alquitrán, la hidrologa nos desbloqueará la Excavadora de aguas termales. Esta estructura nos permitirá construir estaciones de descanso en las que además de aumentar nuestra resistencia, podemos usar un salto de playa para teletransportarnos.

Esta estructura requiere el uso de un CQP niv.2 o un CQP niv.3.

Cómo funciona la excavadora de aguas termales

Cuando preparamos un CQP niv.2 o un CQP niv.3 y seleccionamos la Excavadora de aguas termales, podremos «apuntar» con ella hacia algún lugar y la «lectura del sensor hidrotérmico» nos dirá si la señal es nula (no hay nada en esa dirección), débil (hay algo en esa dirección, pero está lejos) o fuerte (hay algo muy cerca).

Una vez estemos en una zona con «lectura fuerte», debemos guiarnos por los pitidos que hace y las vibraciones que sentimos en el control para encontrar el punto en que finalmente podemos construir el manantial de aguas termales.

Ahora que sabemos lo básico, podemos comenzar a excavar. Cuando termine, podemos tomarnos un baño para recibir una mejora para Sam y que además nos da la opción de usar un salto de playa al Laboratorio de Heartman. Vale la pena hacerlo porque la hidróloga nos da una recompensa por cada manantial que excavemos.

Hay siete manantiales de aguas termales que podemos excavar en el mapa de Death Stranding 2: On The Beach y a én esta guía les diremos dónde están.

Dónde están todas las aguas termales que podemos excavar en Death Stranding 2: On The Beach

La ubicación de las primeras aguas termales queda indicada por una tarea de la hidrologa que nos da al mismo tiempo que la excavadora.

1 – Manantial quiral

La primera de las aguas termales está marcada por una tarea secundaria que nos pone la hidróloga. Se encuentra a medio camino entre el Laboratorio de Heartman y la Radiestesista, por todo el risco de la montaña.

Efecto : Incrementa la resistencia máxima de Sam

: Incrementa la resistencia máxima de Sam Recompensa de la hidróloga: Té quiral en las aguas termales (aumenta temporalmente la resistencia máxima)

2 – Manantial digestivo

Podemos excavar este manantial en el borde del cráter que está al noreste del refugio del Comandante solitario, al lado de la carretera.

Efecto : Aumenta los efectos del té quiral y las criptobiotas.

: Aumenta los efectos del té quiral y las criptobiotas. Recompensa de la hidróloga: manzanas en las aguas termales (Aumenta los efectos del té quiral y las criptobiotas)

3 – Manantial curativo

Al norte del Refugio de animales. Está cruzando la zona con los animales que hemos rescatado, después de cruzar el riachuelo.

Efecto : Restaura la resistencia

: Restaura la resistencia Recompensa de la hidróloga: manzanas en las aguas termales (restauran la sangre)

4 – Manantial metálico

En una zona plana de las montañas nevadas, al suroeste del refugio de la Cronobióloga.

Efecto : Repara los contenedores arrojados al agua del manantial

: Repara los contenedores arrojados al agua del manantial Recompensa de la hidróloga: Yuzu en las aguas termales (aumenta la resistencia al frío)

5 – Manantial clarividente

Al este del Observatorio ambiental del este. En una zona abierta de las montañas nevadas

Efecto : Hace que sea más fácil ver los objetos perdidos.

: Hace que sea más fácil ver los objetos perdidos. Recompensa de la hidróloga: Patos de Ludens (sin efecto aparente)

6 – Manantial de alquitran

Ligeramente al sureste del refugio de el terapeuta de alquitrán, en la zona rocosa.

Efecto : Hace que los CVs tengan más dificultad para detectarte

: Hace que los CVs tengan más dificultad para detectarte Recompensa de la hidróloga: Hojas de cálamo aromático para las aguas termales (los CVs tengan más dificultad para detectarte)

7 – Manantial de recarga

Al norte del refugio de BPAS, subiendo la pendiente donde se encuentran los paquetes de la primera solicitud de ese refugio opcional.

Efecto : Recarga las baterías.

: Recarga las baterías. Recompensa de la hidróloga: Hojas de eucalipto para las aguas termales (aumentan la velocidad de regeneración de la resistencia).

Recompensa por encontrar todas las aguas termales en Death Stranding 2: On The Beach

Cuando visitamos de nuevo a la hidróloga en el laboratorio de Heartman tras excavar las siete aguas termales en el mapa de Australia, recibiremos el holograma personalizado de Canguro para decorar las estructuras que creamos.

Esperamos que esta guía para encontrar todas las aguas termales en el mapa de Death Stranding 2: On The Beach haya sido de ayuda.