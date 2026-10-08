Ahora puedes acariciar a Jack el perro en 007 First Light

007 First Light, juego que recientemente lanzó su contenido descargable gratuito ‘Extended Operations’, superó los 7 millones de registros en listas de deseos de tiendas digitales –que no aseguran compra pero son un indicador–. Gracias a esto, IO Interactive añadió un «buen chico» al juego, el bulldog inglés de nombre Jack.

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El canino llega al juego a través de la sala de espera TacSim para todos los jugadores, sin costo adicional. Jack –en su versión de estatuilla– debutó en el universo de James Bond en la película Skyfall (2012), posado sobre el escritorio de M. La estatuilla sobrevivió a la explosión de la oficina, aunque su rostro resultó agrietado y la bandera del Reino Unido (Union Jack) quedó chamuscada. Jack apareció posteriormente en Spectre y No Time To Die. Por primera vez cobra vida y forma parte de 007 First Light.

IO señala que Jack será una «presencia cálida y leal» para los jugadores entre misiones, por supuesto tienen toda la razón como sucede con todos los perritos. «De aspecto rudo pero carácter bondadoso, Jack se ha convertido rápidamente en un elemento habitual del MI6; el propio Bond le ha tomado bastante cariño entre misión y misión».

Actualmente, 007 First Light cuenta con un descuento del 30% en PC, PS5 y Xbox Series X/S, situando su precio en $50 USD. En marzo del 2027 llegará finalmente la versión para Nintendo Switch 2.