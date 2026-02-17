Highguard en estado crítico, la página oficial ya no está disponible y se ha conocido la identidad de su misterioso inversor

Highguard, el juego presentado al final de la gala de TGA 2025 y que fue lanzado apenas el pasado 26 de enero, ha sumado un nuevo capítulo a la novela que inició desde su anuncio. Esto debido a un cambio en el estado de su sitio oficial y a la revelación por parte del periodista Stephen Totilo del medio Game Life sobre la identidad de uno de los financiadores del proyecto.

¿Ahora que pasó con Highguard?

Hoy el sitio web oficial de Highguard solo muestra un mensaje informando que el sitio no está disponible. Aunque este tipo de incidentes pueden responder a mantenimientos técnicos temporales, la situación actual de Highguard podría sugerir otra cosa. Además de esto, se suma la reciente revelación que apunta a que el gigante Tencent es uno de los financiadores de Highguard. Esta financiación se hizo a través de su grupo de estudios TiMi. Este es el mismo grupo responsables de Honor of Kings.

A diferencia de otros estudios que presumen sus inversiones como trofeos, Wildlight —fundado por veteranos de Titanfall y Apex Legends, aunque eso ya no sale en su descripción de Steam— decidió mantener su relación con Tencent en el más absoluto anonimato. El mes pasado, ante las preguntas de Bloomberg sobre el origen de la financiación del proyecto, el CEO Dusty Welch se limitó a decir: «No hablamos públicamente de la economía de nuestra empresa». Ahora entendemos el por qué de esta declaración. Ya que, no debe ser fácil admitir que tienes el respaldo del conglomerado más grande del mundo y, aun así, lograste perder al 95% de tus jugadores en tiempo récord.

¿A qué se debe el fracaso de Highguard?

Highguard no era un proyecto pequeño; tuvo un ciclo de desarrollo de cuatro años financiado. Sin embargo, el modelo de negocio ha chocado de frente con la realidad. Como juego free-to-play, Highguard depende de la venta de skins y pases de batalla. No obstante, el problema es que nadie quiere comprar ropa nueva para un avatar que probablemente dejará de existir. Sumado a la incertidumbre del público, a tan solo una semana Wildlight Entertainment, Inc diezmo de manera dramática su fuerza de trabajo. Así que la revelación de la financiación de Tencent confirma que el dinero no compra el interés del público.

Mientras la web oficial desaparece, Wildlight sigue sin actualizar su hoja de ruta..

Vía: Kotaku, The Gamer