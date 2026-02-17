Videojuegos

Highguard en estado crítico, la página oficial ya no está disponible y se ha conocido la identidad de su misterioso inversor

Al parecer, Wildlight Entertainment, Inc. no era un pobre estudio sin un financiador multimillonario.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Highguard, el juego presentado al final de la gala de TGA 2025 y que fue lanzado apenas el pasado 26 de enero, ha sumado un nuevo capítulo a la novela que inició desde su anuncio. Esto debido a un cambio en el estado de su sitio oficial y a la revelación por parte del periodista Stephen Totilo del medio Game Life sobre la identidad de uno de los financiadores del proyecto.

¿Ahora que pasó con Highguard?

Hoy el sitio web oficial de Highguard solo muestra un mensaje informando que el sitio no está disponible. Aunque este tipo de incidentes pueden responder a mantenimientos técnicos temporales, la situación actual de Highguard podría sugerir otra cosa. Además de esto, se suma la reciente revelación que apunta a que el gigante Tencent es uno de los financiadores de Highguard. Esta financiación se hizo a través de su grupo de estudios TiMi. Este es el mismo grupo responsables de Honor of Kings.

- Publicidad -

A diferencia de otros estudios que presumen sus inversiones como trofeos, Wildlight —fundado por veteranos de Titanfall y Apex Legends, aunque eso ya no sale en su descripción de Steam— decidió mantener su relación con Tencent en el más absoluto anonimato. El mes pasado, ante las preguntas de Bloomberg sobre el origen de la financiación del proyecto, el CEO Dusty Welch se limitó a decir: «No hablamos públicamente de la economía de nuestra empresa». Ahora entendemos el por qué de esta declaración. Ya que, no debe ser fácil admitir que tienes el respaldo del conglomerado más grande del mundo y, aun así, lograste perder al 95% de tus jugadores en tiempo récord.

¿A qué se debe el fracaso de Highguard?

Highguard no era un proyecto pequeño; tuvo un ciclo de desarrollo de cuatro años financiado. Sin embargo, el modelo de negocio ha chocado de frente con la realidad. Como juego free-to-play, Highguard depende de la venta de skins y pases de batalla. No obstante, el problema es que nadie quiere comprar ropa nueva para un avatar que probablemente dejará de existir. Sumado a la incertidumbre del público, a tan solo una semana Wildlight Entertainment, Inc diezmo de manera dramática su fuerza de trabajo. Así que la revelación de la financiación de Tencent confirma que el dinero no compra el interés del público.

Mientras la web oficial desaparece, Wildlight sigue sin actualizar su hoja de ruta..
🔥

Más noticias sobre videojuegos

Yoshi puede romper su cascarón y eclosionar en el juguete interactivo de Super Mario Galaxy: La película
 Yoshi puede romper su cascarón y eclosionar en…
El mapa de ruta de 2026 para Assassin’s Creed Shadows es un poco decepcionante
 El mapa de ruta de 2026 para Assassin’s…
Todo sobre la llegada de Solid Snake a Rainbow Six Siege: fecha, skins de Metal Gear, actor de voz, tráileres y más
 Todo sobre la llegada de Solid Snake a…
Nuevos pósteres oficiales de Super Mario Galaxy: La película, un universo de referencias
 Nuevos pósteres oficiales de Super Mario Galaxy: La…
Rayman 30th Anniversary Edition oficialmente confirmado, viene con cinco juegos y un prototipo
 Rayman 30th Anniversary Edition oficialmente confirmado, viene con…
Leyendas Pokémon Z-A: Temporada 7, horarios de inicio y recompensas
 Leyendas Pokémon Z-A: Temporada 7, horarios de inicio…

Vía: Kotaku, The Gamer

Más de:
Highguard Highguard
Ren & Stimpy Happy, Happy, Joy, Joy Collection: fecha de lanzamiento y juegos que tendrá la colección
Ya podemos conseguir gratis el traje de Phoenix Wright en Among Us
Nioh 3 – Reseña (PC)
Los juegos que llegan y se van de Game Pass en los últimos días de febrero de 2026
Konami retiró varios juegos de Metal Gear Solid de las tiendas sin advertencia previa
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Ren & Stimpy Happy, Happy, Joy, Joy Collection: fecha de lanzamiento y juegos que tendrá la colección
No hay comentarios

Lo último

Así puedes crear camisetas originales con paneles de manga de la Shonen Jump como One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen y más
Cultura POP
Por fin conocimos a Barbeloth, la maestra de Mona, gracias a un corto animado oficial de Genshin Impact
Videojuegos
Yoshi puede romper su cascarón y eclosionar en el juguete interactivo de Super Mario Galaxy: La película
Cultura POP
Estas son las nuevas figuras de The King of Fighters que Kotobukiya lanzará en el 2026
Cultura POP