AiAi de Super Monkey Ball ya está disponible gratis en Sonic Racing: CrossWorlds

¡Nos encanta que este divertido de carreras nos siga regalando cosas! No tuvimos que pagar para conseguir a personajes como Joker de Persona 5, Ichiban de Like a Dragon ni a NiGHTS de Nights Into Dreams. A ellos ya se les sumó otro más. AiAi ya está disponible gratis junto con más contenido gratis de Super Monkey Ball en Sonic Racing: CrossWorlds.

Solo tienen que iniciar el juego en cualquier momento a partir del 11 de febrero de 2026 para recibirlo sin necesidad de pagar nada extra. Este es todo el contenido que trae este paquete gratuito de Super Monkey Ball para Sonic Racing: CrossWorlds

AiAi como personaje jugable

El vehículo de AiAi: Banana Cruiser

Cuatro canciones de Super Monkey Ball en la rocola: “Race” “Menu Theme” “Jingle de Super Monkey Ball Banana Rumble” “Banana Farm”

Emoticonos y sonidos especiales.

Por si no conocen a este agradable simio, él es el protagonista de la serie de juegos Super Monkey Ball, en la que lo controlamos a él y a sus amigos rodando por exagerados circuitos que podemos inclinar para que nuestro personaje llegue a la meta. La más reciente entrega de esta serie fue Super Monkey Ball: Banana Rumble, que salió exclusivamente para Nintendo Switch.

Sonic Racing: CrossWorlds está disponible para PlayStation 5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store. Pueden leer nuestra reseña aquí.