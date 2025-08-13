Aino (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

La pequeña mecánica del taller de Krumkake Cling-clang y «creadora» de Ineffa es uno de los personajes iniciales de Nod Krai y es muy probable que sea gratis para todos los jugadores. Si quieren aprovechar para usarla en Genshin Impact y crearle un buen ‘build’ esta guía de Aino les ayudará a elegir entre sus mejores armas, compañeros de equipo, conjuntos de artefactos y a conseguir los materiales de ascensión para subirla de nivel.

Cómo conseguir a Aino

Aino podría ser un personaje que obtendremos gratis como parte de un evento inaugural de la actualización 6.0 de Genshin Impact. También debería ser un personaje destacado de cuatro estrellas en uno de los gachapones que llegan al juego en la noche del martes 9 de septiembre de 2025.

Podremos gastar Destino Entrelazado en los gachapones que incluyan a este personaje para hacer deseos. El juego asegura que al menos uno de cada diez deseos será un personaje o arma de cuatro estrellas. Cuando Aino sea uno de los personajes destacados en un gachapón o ‘banner’, hay una probabilidad aumentada de que sea el personaje obtenido cada 10 deseos.

Cuando desaparezcan estos banners, Aino podría ser agregada al gachapón permanente Pasión por viajar. También podría aparecer como personaje destacado de cuatro estrellas en futuros ‘banners’.

Habilidades

Ataque normal – Pum-pam-pam

Normal: Realiza hasta 3 ataques de espada consecutivos.

Realiza hasta 3 ataques de espada consecutivos. Cargado : Consume Aguante constantemente para realizar golpes de espada giratorios contra los enemigos cercanos. Al final del Ataque Cargado, realiza un golpe de espada más poderoso.

: Consume Aguante constantemente para realizar golpes de espada giratorios contra los enemigos cercanos. Al final del Ataque Cargado, realiza un golpe de espada más poderoso. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos en su trayecto e infligiendo Daño en el área de efecto en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Capturaideas

Lanza hacia delante un capturaideas que inflige Daño Hydro. Al mismo tiempo arrastra a Aino e inflige más Daño Hydro en el AdE a los enemigos cercanos una vez finalizado el movimiento.

Si se manteiene pulsado, se puede apuntar para ajustar la dirección en la que se lanza el capturaideas.

Habilidad Definitiva – Refrigerador Hidrónico de Presión

Lanza el patito bajahumos. Mientras esté activo, disparará intermitentemente proyectiles acuáticos contra los enemigos cercanos para infligirles Daño Hydro.

Pasivas

Bendición presagiolunar: Aritmética definitiva – Cuando Aino esté en el equipo, el nivel de presagio lunar de los personajes aumentará en 1.

Protocolo de eficacia modular – Aino obtiene distintos fortalecimientos dependiendo del presagio lunar del equipo. Si es Presagio lunar: resplandor ascendente, El Patito bajahumos de su Habilidad Definitiva dispara con más frecuencia e inflige Daño Hydro en una mayor AdE.

Potenciador de eficiencia estructural – El daño de la Habilidad Definitiva de Aino aumenta en una cantidad equivalente al 50% de su Maestría Elemental.

Sensor de detección en miniatura – Muestra la ubicación de los objetos típicos de Nod Krai cercanos en el minimapa.

Mejores armas para un ‘build’ de Aino

En la versión 6.0 llegarán a Genshin Impact dos nuevos mandobles de cuatro estrellas: Llave Maestra (ER 13.33%) y que es el mejor arma para Aino.

Tras causar una Reacción Elemental, la Maestría Elemental aumenta en 60 pts. Con “presagio lunar: resplandor ascendente”, la Maestría Elemental otorgada por este efecto aumenta en 60 pts. adicionales. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Pero hay una competidora. El mandoble de cuatro estrellas Sabiduría Fraguada (EM 36) que conseguimos en el evento de verano de la versión 5.8 es aún mejor para Aino pero solo si está en un equipo con más personajes de Nod Krai que puedan causar reacciones lunares, como Ineffa y Lauma.

Al causar una reacción de Electrocargado, Electrocargado Lunar, Florecimiento o Florecimiento Lunar, restaura 12 pts. de Energía Elemental y la Maestría Elemental aumenta en 60 pts. durante 15 s. Este efecto puede ocurrir una vez cada 15 s y se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

A falta de estas armas, pueden equiparla con mandobles que aumenten su Maestría Elemental como Fierro Floriorlado, Májaira Aguamarina y Segadora de la lluvia.

Mejor equipo para Aino en Genshin Impact

Tenemos dos ideas de equipos en los que puede servir Aino. Ella funciona mejor con más personajes de Nod Krai, así que vamos primero con uno que use a la nueva Lauma con Alhacén de DPS y Furina de soporte para enfocarse en Florecimiento Lunar.

El otro equipo se enfoca en Sobrecargado Lunar usando a Flins, que también sale más adelante en la versión 6.0, con Ineffa y Furina de soporte.

Estas son solo recomendaciones y si quieren usar a Aino en su equipo, no tienen que tener estos personajes obligatoriamente. Hagan el equipo con los personaje de Genshin Impact que ya tengan y les gusten, solo asegúrense de tener los materiales necesarios y acomodar el ‘build’ para sacarles provecho.

Mejores conjuntos de artefactos para Aino

El nuevo conjunto de artefactos Serenata de la Luna Tejida, que será agregado a Genshin Impact en la versión 6.0, es perfecto para un build de Aino.

Dos piezas: Recarga de Energía +20%.

Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: Infligir Daño Elemental otorga durante 8 s el efecto de “luna refulgente: veneración”, de manera que, cuando el presagio lunar del equipo es resplandor naciente/resplandor ascendente, la Maestría Elemental de todos los personajes del equipo aumenta en 60/120 pts. respectivamente. Por cada efecto de luna refulgente diferente que tengan los personajes, el daño de las Reacciones Lunares de todos los miembros del equipo aumenta en un 10%. Los efectos producidos por luna refulgente no se pueden acumular, y los efectos mencionados previamente se pueden activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso.

Si van a usar a Aino en un equipo de el conjunto de Florecimiento con Lauma, el conjunto de cuatro piezas Flor Olvidada del Paraíso que aumenta en 10% el daño de Florecimiento Lunar con cuatro piezas es otra gran opción.

Si no tienen estos conjuntos y no quieren farmearlos, otras buenas opciones son aquellos que aumenten la Maestría Elemental del usuario, como Instructor (dos o cuatro piezas), Orquesta del errante (dos o cuatro piezas), Sueños Áureos (dos o cuatro piezas).

Constelaciones

Si Aino les sale varias veces en los gachapones de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

La teoría del equilibrio ceniza-campo de fuerza (C1) – Tras usar la Habilidad Elemental Capturaideas o la Habilidad Definitiva Refrigerador hidrónico de precisión, tanto la Maestría Elemental de Aino como la del personaje en uso cercano aumentan en 80 pts. durante 15 s. Los efectos de aumento de Maestría Elemental que proporciona esta constelación no son acumulables.

El principio de la transferencia en diferenciales de engranajes (C2) – Si Aino está en tu equipo pero no en uso mientras el área hidrónica concentrada de su Habilidad Definitiva Refrigerador hidrónico de precisión está activa, cuando tu personaje en uso del equipo golpee a un enemigo cercano con un ataque, el patito bajahumos disparará un proyectil acuático adicional a dicho enemigo y le infligirá Daño Hydro en el AdE en una cantidad equivalente al 100% + 300 de la Maestría Elemental de Aino. Este efecto solo se puede activar una vez cada 5 s, y su daño se considera daño de Habilidad Definitiva.

Los pasteles y el arte de la reparación mecánica (C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Refrigerador hidrónico de precisión +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Mantequilla, gatos y la ley de la alimentación de energía (C4) – Al golpear a un enemigo con la Habilidad Elemental Capturaideas, Aino recupera 10 pts. de Energía Elemental. Solo se puede recuperar Energía Elemental una vez cada 10 s de esta manera.

Turbina perpetua del metal y la luz (C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Capturaideas +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

El deber de creación de un genio (C6) – Tras usar la Habilidad Definitiva Refrigerador hidrónico de precisión, el daño de las reacciones de Electrocargado, Electrocargado Lunar y Florecimiento Lunar causadas por los personajes en uso cercanos aumenta en un 15% durante 15 s. Presagio lunar: resplandor ascendente: el daño infligido por dichas reacciones mencionadas aumenta en un 20% adicional.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Aino en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Aino

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Lazurita varunada 3x Eje dañado 3x Rodamiento portátil 20.000 40+ 3x Fragmento de Lazurita varunada 15x Eje dañado 10x Rodamiento portátil 2x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 40.000 50+ 6x Fragmentos de Lazurita varunada 12x Eje reforzado 20x Rodamiento portátil 4x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 60.000 60+ 3x Trozos de Lazurita varunada 18x Eje reforzado 30x Rodamiento portátil 8x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 80.000 70+ 6x Trozos de Lazurita varunada 12x Eje refinado 45x Rodamiento portátil 12x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 100.000 80+ 6x Lazurita varunada 24x Eje refinado 60x Rodamiento portátil 20x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 120.000

La Lazurita varunada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Hydro, Oceánida, Tulpa Hidromimético, Dragón Aciagoeterno, Autómata Fuentenigma, Protodragarto Geo, Suanni Ermitaña, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Dios mecánico y Narval devoraestrellas en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Hydro, Oceánida, Tulpa Hidromimético, Dragón Aciagoeterno, Autómata Fuentenigma, Protodragarto Geo, Suanni Ermitaña, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Dios mecánico y Narval devoraestrellas en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Eje dañado, Sofisticado y Refinado se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Rodamiento portátil se puede encontrar en Nod Krai.

se puede encontrar en Nod Krai. El objeto Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso se consigue derrotando al jefe Puñopato de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejor de talentos de Aino

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Aino. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del Paraíso 6x Eje dañado 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del Paraíso 3x Eje reforzado 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del Paraíso 4x Eje reforzado 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del Paraíso 6x Eje reforzado 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del Paraíso 9x Eje reforzado 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del Paraíso 4x Eje refinado 120.000 Mora 1x Pluma de Seda Nivel 8 6x Filosofía del Paraíso 6x Eje refinado 260.000 Mora 1x Pluma de Seda Nivel 9 12x Filosofía del Paraíso 9x Eje refinado 450.000 Mora 2x Pluma de Seda Nivel 10 16x Filosofía del Paraíso 12x Eje refinado 700.000 Mora 2x Pluma de Seda 1x Corona de la sabiduría

Los textos del Paraíso se obtienen en un dominio de Nod Krai por definir, participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen en un dominio de Nod Krai por definir, participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Eje dañado, Sofisticado y Refinado se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El objeto Pluma de Seda se obtiene al derrotar al jefe semanal La Sota de nivel 70 o más en Fontaine o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Aino.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Aino en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.