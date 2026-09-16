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Akihiro Hino de Level-5 se disculpa dos veces por el uso de IA en los futuros juegos y aclara presuntos malentendidos

Professor Layton and the New World of Steam no usa IA, según Hino.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Hace unos días Level-5 presentó nueva información sobre Professor Layton and the New World of Steam y anunciaron los proyectos de Yo-kai Watch 2: Haunted Domain, Professor Layton and the Curious Village Remake, Holy Horror Mansion e Inazuma Eleven: Bold Revolution. En cualquier otra época esto habría sido motivo de celebración, dada la calidad del trabajo y arte original del estudio que desarrolló dos Dragon Quest principales y el RPG Ni no Kuni con ilustraciones y música de Studio Ghibli.

Sin embargo, todos estos anuncios cayeron como un baldado de clavos a los seguidores de la compañía, debido al notorio uso de IA tanto en el material visual provisional como en la presentación de los mismos por parte del fundador, presidente y director ejecutivo de Level-5, Akihiro Hino. Ante la negativa recepción por parte del público en prácticamente todas las regiones –incluida Japón–, Hino se disculpó vía Twitter/X por aplicar excesivamente IA en la presentación de Level-5, pero no sin seguir defendiendo su uso en el desarrollo de franquicias populares como Professor Layton, Yo-kai Watch e Inazuma Eleven.

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«En nuestra empresa, los elementos que definen el encanto y la singularidad de las obras lanzadas –como los guiones, los diseños de personajes y los entornos básicos– son creados íntegramente por personas. Lo que buscamos lograr mediante la IA en términos de eficiencia es principalmente la digitalización del trabajo creativo humano; por ejemplo, la conversión precisa de ilustraciones originales en polígonos y elementos similares. Pueden estar seguros de que los juegos que lanzamos no incluyen datos generados por IA de forma simplista», aseguró Hino en el comunicado.

Curiosamente, señala que el plan de usar IA es recortar el desarrollo de juegos de cinco a dos años. Sin embargo, hemos visto títulos como Inazuma Eleven: Victory Road que tardó una década en cocinarse; mientras que el nuevo Professor Layton lleva un par de años aplazándose y finalmente verá la luz en diciembre de este año.

En un mensaje más reciente, Akihiro Hino volvió a disculparse, aclarando presuntos malentendidos sobre el uso de IA.

«Les pido disculpas por la controversia generada por el contenido anunciado en la presentación Level-5 Vision 2026 II. Si bien hay aspectos que debemos reflexionar en relación con las cuestiones señaladas, también han surgido muchos malentendidos sobre el planteamiento de las secciones en las que se utilizó IA. Por ello, me gustaría ofrecer una breve explicación al respecto. En aras de preservar la confianza en los creadores de nuestra compañía, espero que dediquen un momento a leer esta aclaración sobre la situación.

Dicho esto, reconozco plenamente que hubo problemas con este anuncio; por tanto, asumiré lo ocurrido como un reto para la próxima ocasión y trabajaré para implementar mejoras en el futuro. Agradezco de antemano su comprensión y apoyo continuos».

«En cuanto a su observación de que las líneas eléctricas parecían poco naturales: las simplificamos deliberadamente para el fondo, basándonos en postes y líneas reales, pero esto provocó que se confundieran con imágenes generadas por IA. En realidad, fueron dibujadas a mano por el diseñador de nuestra empresa. Hemos realizado ajustes para que luzcan más naturales y evitar así cualquier malentendido».

«Asimismo, la omisión de detalles como las máquinas expendedoras y los canalones –señalada por algunas personas– también se debió a errores humanos. Las manetas de freno de las bicicletas tampoco aparecían representadas en entregas anteriores (como Yo-kai Watch 2). No obstante, dado que el objetivo de esta nueva entrega era mejorar el nivel de detalle, considero que deberían haberse incluido».

Aparentemente libre de IA.

«En relación con la observación frecuente sobre el vídeo promocional –que el rostro de Keita se ve diferente entre el Nintendo Direct y el anuncio de Level-5 Vision 2026 II–, aclaramos que no hemos utilizado IA para realizar cambios ni correcciones.

El modelo original del personaje era de baja calidad, por lo que se decidió corregirlo; sin embargo, debido a que la fecha límite para el Nintendo Direct era anterior y no fue posible finalizar la corrección a tiempo, nos vimos obligados a utilizar una nueva versión del modelo a partir de la conferencia de prensa. Asimismo, no se ha empleado IA en Professor Layton and the New World of Steam«.

Professor Layton and the New World of Steam sale el 10 de diciembre del 2026 para Switch, Switch 2, PS5 y PC (Steam), solo entonces podremos corroborar si esto es verdad.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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