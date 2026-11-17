Akira Kurabayashi, jefe de la división de desarrollo de software y director del estudio japonés Arika, falleció de manera repentina el pasado sábado 14 de noviembre de 2026 a causa de una insuficiencia cardíaca. La noticia fue confirmada el martes 17 de noviembre mediante un comunicado firmado por el presidente de la empresa, Akira Nishitani. En el mensaje, el estudio expresó su profunda tristeza por la pérdida de un valioso colega que apoyó a la compañía durante muchos años, asegurando que heredarán con cuidado las habilidades, la experiencia y la actitud hacia el desarrollo de videojuegos que dejó. Asimismo, se informó que se planea realizar una ceremonia conmemorativa siguiendo los deseos de su familia, habiéndose contactado ya por separado a conocidos y allegados.

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¿Cuáles fueron los juegos o el legado que dejó Akira Kurabayashi?

Antes de unirse a Arika, Kurabayashi inició su carrera como programador de videojuegos en TAITO, donde se desempeñó como programador principal en títulos como Darius Gaiden (1994), Fighters’ Impact (1996) y Vertexer. Posteriormente, dentro de Arika, ocupó un rol fundamental al guiar al equipo de desarrollo a través varias generaciones dentro de la industria de los videojuegos, abarcando el salto del 2D al 3D, el paso de las máquinas arcade a las consolas domésticas y la llegada del multijugador en línea.

Su extensa trayectoria en el estudio incluye su participación en videojuegos icónicos como el Tetris: The Grand Master original de 1998, la saga de juegos de pelea Street Fighter EX, Fighting Layer (1998), Everblue (2001), Druaga Online: The Story of Aon (2006), Endless Ocean (2007), Endless Ocean: Blue World (2009) y Forever Blue. En años más recientes, también contribuyó en la serie Fighting EX Layer (2018), Tetris 99 para Nintendo Switch (2019), PAC-MAN 99 (2021) y en el proyecto denominado «SNK Revamp Project», del cual aún no hemos visto nada.

Fuente: comunicado oficial de Arika