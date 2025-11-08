Videojuegos

¿Al fin cuántas consolas PS2 vendidas tiene Sony? ¿Cuántas fueron fabricadas?

El rey de las consolas caseras.

Esta semana conocimos que Nintendo ha vendido 154.01 millones de consolas Switch 1. A la par, Sony no se dejó echar tierra y aunque la híbrida está lejos, actualizó sus cifras históricas de consolas PS2 vendidas, de 160 a 160.63 millones de unidades. Por supuesto no deja de causar gracia que poco o mucho, los números se sigan alejando para que Nintendo Switch nunca supere a PS2 como la consola más vendida de la historia.

Consolas PS2 fabricadas y vendidas

De acuerdo con el último reporte y tomando en cuenta la cantidad de consolas PS2 fabricadas, todo indica que Sony vendió prácticamente todas y cada una de ellas. No nos sorprendería que fuese cierto, pero si algo sospechoso. En diciembre del 2024, Shawn Layden, expresidente de Sony Interactive Entertainment, confirmó como verídica una fotografía que celebraba el fin de la producción de PS2 en marzo del 2013. En dicha imagen, se ve la cifra de 160’636.885 como el total de consolas PS2 fabricadas desde enero del 2000.

«La imagen de PS2 parece auténtica. La cifra de producción también lo es», afirmó Layden en ese momento. Con la reciente confirmación de 160.63 millones de unidades vendidas –y sin asegurar si las restantes 6.885 consolas también fueron vendidas–, la conclusión es que todas las PS2 fabricadas se vendieron. Vaya logro.

No dudamos de la capacidad de PS2 para alcanzar este hito como la más vendida de todos los tiempos, después de todo fue y es una gran consola con un catálogo de juegos envidiable. Lo que cuesta conciliar es que solo 6.885 consolas queden en el aire como posibles –pero no confirmadas– maquinas fallidas no vendidas y que las cifras sean tan apretadas. Eso sí, es imposible que Sony vuelva a actualizar sus listados y que resulten más PS2 vendidas que fabricadas. Ups.

Hace unos años, Layden también confirmó la cantidad exacta de consolas portátiles PSP fabricadas, 82’523.607.

