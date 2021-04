En la década de los ochenta, Sega había entrado al mercado de las consolas y necesitaba un juego que pudiese competir contra el dominio de Nintendo y su flamante serie Super Mario Bros.. De esta manera, la corporación «Service Games» sacó un as bajo la manga que no tenía nada que ver con Sonic, lanzando Alex Kidd in Miracle World para Master System en 1986. Lastimosamente Alex no pudo contra Mario y se vería obligatoriamente relegado por Sonic años más tarde.

Pero han pasado unas cuantas décadas y Sega ya no vive de consolas sino exclusivamente de sus propiedades intelectuales, tanto así que los juegos de Sonic han pasado por muchos altibajos y hasta película en acción real –con secuela planeada– ya tiene. Es así como la compañía decidió darle una nueva oportunidad al chico Alex con el ‘remake’ Alex Kidd in Miracle World DX, juego que arribará a todas las consolas modernas de anterior y actual generación.

Liberado de forma exclusiva por parte del medio IGN, el nuevo tráiler del modernizado Alex Kidd muestra algo de su jugabilidad e historia, parte del género plataformas con jefes que imitan en sus apariencias al legendario juego de piedra, papel y tijera. El estilo gráfico apela al encanto retro pero lo suficientemente actualizado a los estándares de alta resolución y colores vivos.

Era imposible que en el pasado Alex Kidd hiciera mella en la franquicia Super Mario Bros., en la actualidad dudamos fuertemente que suceda con tantos otros exponentes como Shovel Knight, pero nunca está de más echar un vistazo a cómo hicieron las cosas hace 35 años.

Alex Kidd in Miracle World DX estará disponible en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC (Steam) el 24 de junio.