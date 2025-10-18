Algunas curiosidades en español latino de Leyendas Pokémon: Z-A

Aunque algunos ciudadanos del viejo continente no están contentos con los modismos aplicados por Leyendas Pokémon: Z-A en su nuevo y reluciente español latinoamericano –adjudicando de hipocresía su celebración cuando no aplaudíamos los términos del castellano–, el español de Latinoamérica llegó para quedarse en la franquicia RPG principal de Pokémon. Aquello tras su paso por Pokémon GO y el Juego de Cartas Coleccionables en formato físico.

Leyendas Pokémon: Z-A es oficialmente el primer juego de la franquicia que incluye español latino, no una versión reempacada del castellano como hace 25 años sucedió con las versiones Red / Blue. Gracias a esto, efectivamente podemos ver algunos modismos de toda la región, especialmente memes muy popularizados en países de Centro y Suramérica. Incluso si no les gusta a nuestros compatriotas europeos, ambas opciones de español no se anulan entre sí y todos son libres de elegir la que prefieran al comenzar su aventura. O ninguna, ya saben.

Veamos ciertos ejemplos curiosos de estas localizaciones en español latino de Leyendas Pokémon: Z-A.

A mimir, Two mimir

Este es un popular meme entre hispanohablantes y angloparlantes por igual, que básicamente es la infantilización del verbo ‘dormir’, no que sea muy difícil reconocerlo. Su revolución, sin embargo, se remonta a un ilustrador japonés que tras recibir explicación de lo que significaba la respuesta «A mimir» en su dibujo de un osito acobijado, después apareció con una ilustración que tenía dos osos y la frase «Two mimir». En efecto, en toda su inocencia no la había comprendido en español sino en inglés, generando la graciosa y tierna popularidad en Twitter.

Vamo’ a calmarno’

Es imposible leer esa frase y no pensar en Squirtle, lo que a su vez lo ha convertido en uno de los Pokémon más populares en la región –y el mayor de Colombia–. No cabe duda que algún miembro del equipo de localización sugirió la idea de utilizar esta frase para rendir homenaje al meme, que prácticamente es el más reconocible de Pokémon en todos los países de Hispanoamérica y no necesita justificación. Lo sentimos colegas de España, es lo que es.

Fulanito Detal

Fulano y Sutano son dos sujetos que absolutamente nadie ha conocido en persona y aún así la mayoría los menciona como si fuesen de toda la vida, pero no recuerdan su nombre exacto. El diminutivo Fulanito también es un grupo de merengue oriundo de Nueva York, aunque ese es otro asunto. Fulanito Detal en Leyendas Pokémon: Z-A es un restaurante a cargo de Wenceslao, vaya nombre de origen checo y eslavo extrañamente elegido.

Entre OP y noob

La abreviación de ‘Overpowered’ es OP, usualmente utilizado para un personaje, arma u objeto sobrecalificado en un juego. ‘Noob’ es un término coloquial para novato o principiante. Ambos aplican en el español latino como americanismos, por lo que es más bien curioso que se usen en lo que debería ser una localización. Quizás esto denota un problema más grave en la lingüística de Latinoamérica y es que corrompemos el lenguaje al usar bastantes palabras en inglés, llevándolo al punto del «spanglish». En una empresa formal nunca te acusarían de ser muy OP o noob, pero tal vez las agencias de publicidad si deberían dejar de hacer énfasis en americanizarlo todo.

Mijo

Tanto en México y en países como Colombia, ‘Mijo’ o ‘Mija’ es una palabra de afecto muy frecuente por parte de padres y madres hacia sus hijos e hijas, una contracción de «Hijo mío / Hija mía». Entre amigos también se puede utilizar de forma casual para denotar compañerismo, pero es más común su uso entre familiares.

También es el nombre del episodio 2 en la primera temporada de Better Call Saul, por la abuelita de cierto personaje.