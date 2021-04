Alien: Isolation y Hand of Fate 2 son los juegos gratis de la semana en Epic Games Store

Esta semana, Epic Games Store nos ofrece sin costo alguno un título que muchos consideran como uno de los mejores juegos de terror de la década pasada. Es posible que muchos de ustedes ya lo tengan en una de las numerosas consolas para las que está disponible, pero si no es así, no pierdan esta oportunidad de agregar Alien: Isolation a su librería gratis.

Este juego nos pone en control de Amanda Ripley, hija de la protagonista de las películas, años después de la desaparición de su madre. Ella parte a la estación espacial Sevastopool en busca de pistas de su paradero, pero termina enfrentando una pesadilla similar a la que vivió la tripulación del Nostromo.

Para agregar Alien: Isolation gratis a su biblioteca de Epic Games, solo tienen que visitar este sitio web y dar click en el botón ‘Obtener’ o ‘Get’. Obviamente tienen que tener una cuenta de Epic (la misma que usan para jugar Fortnite) y tener acticada la autenticación de dos factores.

Este no es el único juego gratis de la semana en Epic Games Store. También podemos disfrutar sin costo de Hand of Fate 2.

Las apariencias engañan, pues este no es un juego de cartas. Es un título de exploración de calabozos con algunos elementos de roguelike. Pueden agregarlo a su colección entrando aquí y dando click en ‘Obtener’ o ‘Get’.

Alien: Isolation y Hand of Fate 2 solo estarán gratis en Epic Games Store hasta las 10:00 a.m. del 29 de abril de 2021. El juego gratis de la próxima semana será el curioso Idle Champions of the Forgotten Realms.

Fuente: Epic Games