Alien: Rogue Incursion Evolved Edition también contará con versión para Xbox Series X/S

No deja de crecer la comunidad xenomorfa.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
El juego de terror de disparos en primera persona, Alien: Rogue Incursion Evolved Edition, se lanzará para Xbox Series X/S junto con las versiones para PlayStation 5 y PC (Steam, Epic Games Store) el 30 de septiembre, según anunció la desarrolladora Survios.

Este juego de realidad virtual ha sido rediseñado para consolas y PC, poniendo la auténtica experiencia de acción y terror de Alien al alcance de más fanáticos, con los xenomorfos más letales que jamás hayan conocido. La reserva de la Evolved Edition, que alcanzó su estado ‘gold’, ya está disponible para Xbox Series X/S, PS5 –donde está mejorada para PlayStation 5 Pro– y PC a través de Steam y Epic Games Store.

En Alien: Rogue Incursion – Parte Uno, los jugadores se ponen en la piel de la marine colonial rebelde Zula Hendricks, en el primer capítulo de una saga original de dos partes ambientada entre las películas Alien y Aliens. Mientras investiga una llamada de socorro en el remoto planeta Purdan, Zula descubre una instalación secreta de Gemini Exoplanet Solutions invadida por xenomorfos. Con la ayuda de su compañero sintético, Davis 01, Zula debe luchar por sobrevivir a la feroz e impredecible amenaza de la incursión xenomorfa.

Reconstruido para consolas y PC con xenomorfos que han evolucionado para ser más inteligentes, rápidos, adaptables y difíciles de predecir y eliminar, Alien: Rogue Incursion Evolved Edition ofrece una experiencia cinematográfica de acción y terror con gráficos mejorados, 60 fps, audio 3D, integración con el mando DualSense y mucho más.

