All’s Justice puede ser el nombre de un nuevo juego de My Hero Academia

El mes entrante es el estreno de My Hero Academia: Vigilantes y en octubre se estrena la temporada final de la adaptación al anime de la obra de Kōhei Horikoshi. Sin embargo, en un año tan importante para la franquicia My Hero Academia es normal que entre los planes de la editorial Shueisha —dueña de los derechos de la obra— este aprovechar el final del anime para revelar un nuevo videojuego. Pues tal parece que estas suposiciones son ciertas. Ya que, un registro de la editorial detrás de la Weekly Shonen Jump, sugiere que un título llamado “All’s Justice” podría estar en desarrollo.

All’s Justice podría ser el nombre del nuevo juego de My Hero Academia

El origen de esta filtración proviene de una publicación en la plataforma X (anteriormente Twitter), realizada por el usuario JaSonic2199. Este usuario descubrió una marca registrada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, presentada por Shueisha Inc. el pasado 5 de marzo.

El título All’s Justice sugiere que este posible juego sea una tercera entrega de saga My Hero One’s Justice, cuya segunda entrega fue estrenada en el 2022. Sin embargo, es posible que Shueisha revelé la verdad de este proyecto hasta después del tercer trimestre del 2025 o a finales durante Jump Festa 2026. Todo esto aprovechando el gran final del anime que iniciará en algún momento sin definir de octubre de este año.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno del anime de Vigilante -My Hero Academia Illegals-?

Desde que se anunció el anime de Vigilante -My Hero Academia Illegals- en Jump Festa 2025 conocemos que la serie no tardará en llegar. Sin embargo, solo hasta hoy sabemos que el estreno del spin off de My Hero Academia (Vigilante) será el lunes 7 de abril del 2025.

Vía: @JaSonic2199