Alucard, Soma Cruz, María y más personajes de Castlevania llegan a Dead by Daylight

El Señor de la Oscuridad y el Cazavampiros finalmente están disponibles en este título multijugador asimétrico (pueden conocer sus habilidades aquí), pero no están solos. Otros personajes de la saga Castlevania — entre los que se cuentan algunos favoritos de los fans como Alucard, Soma Cruz, Muerte y Shanoa — también hicieron o harán su aparición en Dead By Daylight… en forma de ‘skins’ o conjuntos para Trevor Belmont, Drácula, la Enfermera, Felix y Yui.

Pueden ver cómo lucen algunas de estas apariencias en el siguiente tráiler.

Comencemos viendo las ‘skins’ o conjuntos para Trevor Belmont en Dead by Daylight, que le permiten transformarse en personajes legendarios de la serie de juegos de Konami como Alucard (Symphony of The Night), Simon Belmont (Castlevania, Castlevania IV) y Leon Belmont (Lament of Innocence).

El conjunto de Alucard tiene un costo de 1485 Células Aúricas, mientras que los de Simon y Leon cuestan 1080 Células Aúricas cada uno.

Por su parte, Drácula ya tiene disponibles los siguientes conjuntos.

El 12 de septiembre de 2024 también veremos en la tienda trajes de Sypha Belnades para Mikaela Reid y María Renard para Kate Denson.

Pero eso no es todo. El Tomo 21 que llegará en octubre de 2024, será temático de Castlevania y eso significa que habrán más ‘skins’ temáticas.

Entre los que ya vimos se encuentran los siguientes conjuntos:

Soma Cruz (Trevor Belmont)

(Trevor Belmont) Jonathan Morris (Felix Richter)

(Felix Richter) Shanoa (Yui Kimura)

(Yui Kimura) Transformación de Drácula (El Señor de la oscuridad)

(El Señor de la oscuridad) Death (La Enfermera)

Es posible que esta no sean las únicas skins de la colaboración.

