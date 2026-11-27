El viernes 27 de noviembre de 2026 llegó a Steam un nuevo juego del estudio independiente HO! Games publicado por Outersloth (la rama de distribución de Innersloth, creadores de Among Us) que de inmediato llamó nuestra atención. Su nombre es Am I Nima y es un título de horror psicológico con mecánicas e ideas muy originales que no habíamos visto antes.

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Este juego ya está disponible para PC mediante Steam —pueden encontrarlo aquí— y pueden ver su tráiler de lanzamiento a continuación.

Si debemos encasillarla en un género, podemos decir que Am I Nima es una aventura gráfica con toques de novela visual. Controlamos a Nima, una niña que ha perdido sus recuerdos y que por alguna razón está encerrada en el sótano de su casa. Su madre está convencida de que ella no es realmente su hija y la somete a pruebas en las que debe contestar a sus preguntas.

Lo que debemos hacer es «coleccionar palabras» de los objetos que rodean a Nima, hace asociaciones entre ellas y usarlas para responder a las preguntas de mamá. Nuevas asociaciones abren nuevas rutas que pueden llevarnos a la libertad o a descubrir la verdad sobre lo que está ocurriendo en esta familia.

Aunque el género del horror independiente en los videojuegos sigue dominado por los títulos de «mascotas» y los títulos de sigilo, nos encanta ver nuevos juegos como esta que exploran ideas nuevas y no se dejan limitar por el género para aterrarnos.