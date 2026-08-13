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Esto es lo que pasará con los MMO Lost Ark y Throne and Liberty ahora que Amazon Game Studios decidió dejarlos atrás

Arca casi perdida.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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A pesar de todo el esfuerzo y los millones de dólares que Amazon gastó tratando de forzar su camino a la industria de los videojuegos, hace varios meses finalmente «se rindió» y abandonó la mayoría de proyectos que tenía. Además de hacer de lado New World y cancelar el MMO de El Señor de los Anillos, nos enteramos que también dejará de publicar en occidente los juegos MMORPG coreanos Lost Ark y Throne and Liberty.

Lost Ark fue lanzado por Smilegate en su país de origen en 2019 y Throne and Liberty salió originalmente en Corea del Sur en 2023 de la mano del estudio NC (antes conocido como NCSoft). Su éxito llamó la atención de Amazon Game Studios, que se hizo con los derechos para traerlos a occidente en en 2022 y 2024 respectivamente. Sus lanzamiento llamaron mucho la atención y rápidamente se convirtieron en unos de los títulos más jugados de Steam y las demás plataformas en que salieron, pero eventualmente comenzaron a perder popularidad.

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Ahora que Amazon Game Studios decidió «soltar» estos juegos, ha comenzado un proceso de transcición para asegurarse de que sigan disponible para los jugadores de occidente. De acuerdo a NC, su subsidiaria FirstSpark Games continuará encargándose de mantener Throne and Liberty en América y Europa. Por el lado de Lost Ark, el acuerdo con Amazon terminará en 2027 y en ese año la misma Smilegate pondrá la mano en sus operaciones.

Throne and Liberty

En ninguno de los dos casos se espera que los jugadores pierdan acceso al juego ni progreso en ninguna de las plataformas para las que están disponibles.

Aunque los intentos de Amazon de convertirse en la próxima gran compañía de videojuegos fallaron y ahora están actuando como si nada hubiera pasado, algunos de sus proyectos siguen adelante. La plataforma de ‘streaming’ de juegos Luna todavía funciona y están tratando de reenfocarla hacia un público más casual y con algunas aplicaciones que usan IA generativa. También seguirán encargados de publicar los próximos juegos de la saga Tomb Raider.

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Throne and Liberty es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Lost Ark también es un juego gratis con microtransacciones disponible exclusivamente para PC.

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