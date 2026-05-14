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¿Recuerdan que Amazon dijo que estaban haciendo un MMO de El Señor de los Anillos? También lo cancelaron

No hay nadie en la Tierra Media.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Cuando Embracer se hizo con los derechos del universo creado por Tolkien, comenzaron a trabajar en toda clase de proyectos de la mano con Amazon: nuevas series, películas, videojuegos, etc. Uno de esos proyectos era un nuevo MMO de El Señor de los Anillos desarrollado por el equipo que hizo New World. Como hemos visto últimamente, muchas grandes ideas se han venido al suelo y esta no es diferente.

El pasado octubre de 2025, Amazon anunció una reestructuración para «enfocarse en lo que hace mejor» en la que despidió alrededor de 14.000 empleados, entre los cuales se encuentran muchos afectados de la división de videojuegos Amazon Game Studios. Esto inevitablemente afectó a New World, que dejó de recibir actualizaciones y por lo tanto muchos se preguntaban por el destino del juego desarrollado en la Tierra Media. En ese entonces se guardó silencio o se dijo que «seguía en desarrollo» sin mucho compromiso. Pero ahora podemos confirmar que no es así.

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En un reciente artículo sobre el ‘Proyecto Tridente’ —un impulso dentro de Amazon de hacer juegos con IA generativa que estaba destinado a fracasar— Eurogamer confirmó que el MMO de El Señor de los Anillos había sido cancelado sin hacer ningún comentario público al respecto. Jeff Grattis, director de la división de juegos de Amazon, luego les confirmó que están trabajando en otra «experiencia de juego» basada en la saga, pero no dio más detalles al respecto.

Esta es solo la más reciente víctima de una industria obsesionada con un crecimiento económico imposible. Continuamos viendo grandes anuncios sobre proyectos AAA enormes con grandes equipos y tan pronto ven el primer indicio de que no van a ganar todo el dinero del mundo, ponen a los desarrolladores en la calle.

A El Señor de los Anillos no le ha ido muy bien en temas de videojuegos últimamente. En los últimos años tuvimos el terrible Gollum mientras que Return to Moria y Tales from The Shire no fueron tan exitosos como sus desarrolladores esperaban. Las grandes empresas quieren ver a The Lord of The Rings con otro gran éxito al estilo de Shadow of Mordor, pero no saben cómo hacerlo.

Al menos The Lord of The Rings Online sigue funcionando para satisfacer a los fans de Tolkien y los MMO

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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