La fiebre de las consolas en miniatura no ha parado. La compañía Retro Games Ltd. anunció que le va a dar este tratamiento a la recordada computadora Amiga 500, la cual llegará al mercado en una versión mini con varios juegos clásicos. Su nombre será THEA500.

Aunque no era exactamente una consola de videojuegos, sino un computador, Amiga 500 es principalmente recordada por la gran cantidad de juegos que pudimos disfrutar en ella desde que salió al mercado en 1987.

No es raro que muchos de ustedes no hayan escuchado hablar de esta máquina. Después de todo, esta clase de computadoras no fueron muy populares en Latinoamérica y su éxito se vivió principalmente en Europa.

¿Cuáles juegos incluirá Amiga 500 Mini (THEA500)?

De momento se han revelado 12 de los 25 títulos que incluirá:

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The ‘’Nth’’ Dimension (que pronto tendrá una versión mejorada para PC)

También será posible cargar juego mediante USB. THEA500 soportará WHDLoad por completo.

¿Cuánto costará THEA500 y cuándo se pondrá a la venta?

THEA500 costará $139.99 dólares (aproximadamente 560.000 pesos colombianos) y llegará a comienzos de 2022.

Fuente: canal oficial de Retro Games Ltda. en YouTube