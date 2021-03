Amnesia: Rebirth recibirá un ‘modo aventura’ que reducirá el horror

En octubre de 2020, Frictional Games lanzó el largamente esperado Amnesia: Rebirth, la tercera parte de la saga que cambió el panorama de los juegos de horror para siempre. Aunque tuvo una buena recepción crítica, muchos jugadores se mantuvieron alejados de este título por una sencilla razón: ¡les daba mucho miedo!

Pensando en ellos, el estudio ha lanzado una actualización para Amnesia: Rebirth que agrega una nueva forma de jugar: el ‘modo aventura’. Esta modalidad elimina algunos de los elementos más aterradores y tensionantes del título para que todos los jugadores puedan disfrutar de la historia de supervivencia de Tasi Trianon.

Esta no es la primera vez que Frictional Games hace algo como esto. Hace algunos años actualizaron su juego de terror y ciencia ficción SOMA con un ‘modo seguro’ que eliminaba la agresividad de los monstruosos enemigos sin afectar la historia ni el tono del juego. Hablamos sobre esto aquí.

El modo aventura de Amnesia: Rebirth, que ya está disponible para la versión de PC y llegará a PlayStation 4 en las próximas semanas, puede hacer que los enemigos no nos ataquen si no los provocamos, pero no deshace la aterradora ambientación ni la impresionante trama. Al menos eso asegura Fredrik Olsson, director creativo del juego.

Fuente: comunicado de prensa de Frictional Games