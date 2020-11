Amnesia: Rebirth – Reseña

Aunque es debatible, hay múltiples razones por las que Amnesia: The Dark Descent (2010) es considerado como uno de los juegos de horror más importantes de la historia. Más allá de su opresiva atmósfera —producto de sus inmersivas mecánicas de juego, terroríficas criaturas y excelente diseño de sonido—, la obra magna de Frictional Games fue la piedra angular en el comienzo de las carreras de múltiples ‘youtubers’ y ‘streamers’. Incluso hoy en día, sigue siendo uno de las experiencias más aterradoras que nos ha dado la industria de los videojuegos.

Dada la reputación e importancia del juego original, las expectativas ante las secuelas siempre han sido elevadas. Desafortunadamente, nunca han estado a la altura. Lejos de ser un mal juego, Amnesia: A Machine For Pigs (2013) fue criticado por su linealidad y jugabilidad simplificada. Sin embargo, este título recibió el beneficio de la duda al ser desarrollado por The Chinese Room. Frictional Games se encargó de la distribución. La «verdadera secuela» no llegaría hasta siete años después.

Anunciado en marzo de 2020, Amnesia: Rebirth originalmente era un proyecto secundario e iba a salir alrededor de 2017 o 2018. Sin embargo, el juego creció en tamaño y el estudio decidió convertirlo en una secuela de The Dark Descent. Ahora que este título ya está a la venta, ¿está a la altura del primer juego de la franquicia?

La historia de Amnesia: Rebirth se ambienta en 1937, casi un siglo después de los eventos de The Dark Descent. Cabe señalar que, si bien hay elementos referentes al primer juego y lo que pasó después de este, Rebirth es una entrega que puede jugarse y disfrutarse sin necesidad de haber pasado Amnesia: The Dark Descent.

Los jugadores se meten en la piel de la arqueóloga Anastasie «Tasi» Trianon. En medio de un viaje hacia África, el avión en el que la protagonista y el resto de la tripulación —que incluye a su esposo— viajaban sufre un accidente. Cuando recupera el conocimiento, Tasi está sola. Aún más alarmante, descubre que ha perdido casi todas sus memorias antes y después del siniestro. De esta forma, los jugadores se encuentran en la misma posición que la protagonista una vez esta decide aventurarse en el desierto de Argelia para encontrar a su esposo y los demás supervivientes.

De forma similar a The Dark Descent y A Machine For Pigs, la trama de Rebirth es relatada a través de documentos y ‘flashbacks’. Si bien el juego provee datos importantes sobre la trama de forma explícita, los jugadores tienen que explorar los escenarios para hallar las minucias de la historia y posteriormente conectar los puntos para entender todo lo que está pasando. En ese sentido, la estructura narrativa Rebirth es más parecida a la de SOMA (2015). Otra semejanza con respecto al pasado juego de Frictional Games es un mayor énfasis en la ciencia ficción.

Al igual que The Dark Descent, Amnesia: Rebirth goza de elementos lovecraftianos. Esto va más allá de los diseños de ciertos escenarios y enemigos. Al fin y al cabo, Rebirth representa el retorno del sistema de cordura del primer juego. Aun así, la historia de Rebirth —sobre todo la segunda mitad— se caracteriza por elementos como viajes interdimensionales, civilizaciones antiguas avanzadas y abducciones alienígenas. Si bien esto no quiere decir que Rebirth no tenga algunas secciones aterradoras —¿han oído el mito del Laberinto de Creta?—, nunca resulta tan tensionante como The Dark Descent. Esto se debe a su sistema de derrota.

Como se mencionó, Amnesia: Rebirth supone el retorno del sistema de cordura que debutó en The Dark Descent. Este hace que Tasi entre en pánico al permanecer en la oscuridad y observar cosas perturbadoras, tales como cadáveres y monstruos. Al igual que en el título original, los jugadores pueden utilizar cerillas y linternas para explorar lugares oscuros. Sin embargo, las cerrillas y el combustible no son ilimitados.

Si bien estas mecánicas funcionan correctamente, no gozan del mismo efecto que en The Dark Descent. Esto se debe a que Tasi no puede morir. Por un lado, esto se hizo con el fin de mantener coherencia ludo-narrativa y la historia es sin lugar a duda una de las fortalezas de Rebirth. Por otro lado, básicamente significa que no hay consecuencias al no administrar bien las fuentes de luz o aventurarse en la oscuridad. Al sucumbir a un ataque de pánico, Tasi perderá el conocimiento y deambulará por el escenario. Esto puede poner a los jugadores en un punto previo a su «muerte». No obstante, también puede resultar beneficioso al dejarlos más cerca a su destino.

Otro punto de crítica contra Amnesia: Rebirth es su falta de innovación con respecto a The Dark Descent. Más allá de una mecánica que permite que Tasi mantega la calma y brújula que puede abrir portales hacia otra dimensión, la jugabilidad de la franquicia no ha evolucionado desde su concepción en 2010. Por esta razón, algunos jugadores podrían ver Amnesia: Rebirth como una secuela decepcionante.

Ahora, si la falta de innovación y la terrorífica atmósfera de The Dark Descent no resultan un inconveniente, Amnesia: Rebirth brilla por su historia y la interpretación de Alix Wilton Regan como Tasi. Nos reservaremos datos específicos de la trama para evitar caer en ‘spoilers’, pero la historia de Rebirth gira alrededor del viaje espiritual de una mujer que ha perdido demasiado. A pesar de la horrible situación en a que se encuentra, Tasi halla consuelo y una razón para perseverar en lo que le depara el futuro. Amnesia: Rebirth no tiene la misma carga filosófica que SOMA, pero sí presenta algunos dilemas morales. Adicionalmente, el paulatino descubrimiento de lo que esta pasando hace que la historia nunca se vuelva muy aburrida.

Incluso si algunos jugadores no disfrutan la historia, por lo menos gozarán los ingeniosos rompecabezas y la opresiva atmósfera de ciertas secciones gracias al excelente diseño de sonido. Al fin y al cabo, sigue siendo un juego de horror.

Amnesia: Rebirth 7.3/10 Nota Lo que nos gustó - La historia es interesante de principio a fin y las actuaciones de voz son soberbias.

- El retorno del sistema de cordura de The Dark Descent.

Lo que no nos gustó - No resulta tan aterrador como Amnesia: The Dark Descent.

- Ausencia de innovaciones en materia de jugabilidad.

En resumen Amnesia: Rebirth es una bolsa mixta. Por un lado, el retorno del sistema de cordura y el retorcido diseño de escenarios hacen que esta secuela sea mucho más aterradora que A Machine for Pigs. Por otro lado, el hecho que la muerte no tenga consecuencias verdaderas evita que esté a la altura de The Dark Descent. No menos importante, no innova con respecto a un juego con una década de antigüedad. Aun así, aquellos que busquen una aventura con un tono macabro y/o prefieran historias cuya narración no sea tan explícita encontrarán un buen candidato en Amnesia: Rebirth. Es una experiencia corta, pero memorable.

Reseña hecha con una copia digital de Amnesia: Rebirth para PS4 brindada por Frictional Games.