Among Us 3D prepara su lanzamiento para mayo

Se ha convocado una reunión de emergencia para anunciar el lanzamiento de Among Us 3D en mayo. El juego se planeó originalmente como exclusivo para dispositivos VR, pero el equipo de desarrollo de Innersloth y Schell Games decidió hacer esta versión accesible también para quienes no disponían de un ‘hardware’ costoso. Among Us 3D es compatible con Meta Quest, PSVR2, las gafas de realidad virtual de Steam o PICO, y los jugadores de PC en Steam también podrán unirse a la diversión mediante juego cruzado.

Los jugadores pueden esperar toda la acción y el suspenso de eliminar a compañeros de equipo del juego de fiesta de 2018, que se popularizó enormemente durante la pandemia, junto con nuevos modos de juego y extras. Habrá muchos elementos cosméticos, como nuevos aspectos y peculiares sombreros, chat de voz de proximidad dentro del juego y eventos por tiempo limitado. Exclusivo de Among Us 3D será un nuevo modo de juego llamado Modo Tag, que es exactamente lo que parece. Un jugador será designado como el infectado, cuya tarea será propagar su aflicción persiguiendo, capturando e infectando a compañeros de equipo no afectados.

En los próximos meses, Among Us VR también pasará a llamarse Among Us 3D y contará con soporte de juego cruzado entre jugadores de VR y PC.

Among Us 3D se lanzará el 6 de mayo en PC (Steam) por $9,99 USD.