Among Us cumple 6 años y nos tiene un regalo gratis (junio – julio 2024)

Uno de los mayores éxitos del mundo indie está de cumpleaños y, como es tradición, el regalo es para nosotros lo jugadores. Estamos hablando del megapopular juego Among Us, que empezó a celebrar su aniversario de 6 años desde su publicación y nos tiene un cosmético gratis como regalo.

El regalo en cuestión es un adorable gorro: Minitripulante elegante. Pueden ver cómo luce en la imagen a continuación.

¿Cómo no quererlo? Inicialmente pensamos que se trataba de un acompañante, pero solo funciona como gorro.

Cómo conseguir el Minitripulante elegante en Among Us

Lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión en el juego durante el periodo de la celebración del aniversario: entre el sábado 15 de junio y el lunes 15 de julio de 2024.

Además del Minitripulante elegante, el mapa Skeld de Among Us estará decorado para una fiesta de cumpleaños durante la duración del evento de aniversario de los seis años del juego. También se pusieron nuevos cosméticos a la venta con temática de fiesta.

En otras noticias relacionadas con Among Us, seguimos a la espera de más información sobre la serie animada, cuyo tráiler podemos ver aquí. Aún no han revelado cuál será su fecha de estreno. Esperamos descubrir más pronto porque tenemos mucha curiosidad sobre ella.