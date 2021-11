Among Us: nueva actualización brinda trabajos, tienda y logros

En una presentación perfectamente ambientada en el mundo de Among Us, Innersloth reveló la más reciente actualización con novedades para el multijugador de impostores. Entre estas se encuentran nuevos trabajos, logros, una tienda de cosméticos para suplir las necesidades capitalistas y Cubos cósmicos.

Los Cubos cósmicos son árboles de elementos cosméticos gratuitos y pagos. Estos pueden comprarse con frijoles o estrellas. Las recompensas finales de ronda son algunos de los incentivos para obtener frijoles, la moneda libre por excelencia.

¿Cuáles son los nuevos trabajos de Among Us?

Entre los nuevos roles o trabajos encontramos al alienígena cambiaformas, cuyo proceso de transformación es lo bastante sospechoso de llegar a ser descubierto. El científico, puede revisar los signos vitales de la tripulación en cualquier momento, práctico para detener impostores. El ingeniero, es capaz de utilizar los ductos de ventilación y así moverse rápido por el mapa.

El ángel guardián, por su parte, cuando muere puede atravesar todo el mapa y completar sus tareas (como tripulante) o sabotear la nave (como impostor). También puede salvar a sus compañeros del ataque de un impostor, como un escudo de protección.

La tienda interna de Among Us ofrece sombreros, visores, ‘skins’, mascotas, paneles de nombre y paquetes con múltiples cosméticos. Al jugar obtienes puntos de experiencia, pods y frijoles. Estos frijoles sirven para comprar varios de los objetos en la tienda o es posible usar las estrellas, que se compran con dinero real.

Among Us está disponible para PC (Steam, Windows, Epic), Switch y gratis en iOS / Android. El 14 de diciembre llega a PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Fuente: Innersloth