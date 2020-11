Among Us: ahora pueden votar de forma anónima por el sospechoso

El juego fenómeno de la temporada —al menos hasta que Phasmophobia le quitó el puesto— ha recibido una nueva actualización. Hablamos de Among Us, que ahora tiene nuevas características que habían sido muy solicitadas por la comunidad, como el voto anónimo y opciones para daltónicos.

La más llamativa de las opciones agregadas en esta nueva actualización para Among Us es, sin duda, el voto anónimo. Ahora, el huésped de una partida puede habilitar esto para que todos los votos durante una reunión aparezcan en gris y no sepamos quién eligió a quién para tirarlo al espacio o la lava. Esto se va a prestar para estrategias más maquiavélicas.

No menos importante es que los jugadores daltónicos —personas con problemas para diferenciar colores— ya no van a sufrir a la hora de realizar tareas como ‘arreglar cables’, pues estos tendrán símbolos identificadores. También vamos a ver los elementos cosméticos en los retratos de las reuniones.

Otro cambio afecta las barras de progreso de las tareas. Ahora, el huésped puede elegir si las muestra todo el tiempo, solo durante las reuniones o las esconde por completo.

Los desarrolladores de Among Us también anunciaron los cambios que vendrán en una futura actualización. En diciembre van a agregar cuentas al juego, lo que además va a permitir que podamos reportar a ‘trolls’ y tramposos. Más adelante también van agregar un nuevo mapa, traducciones a más idiomas y más opciones para jugadores daltónicos.

Via: Polygon

Fuente: Steam