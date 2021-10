Conozcan el nuevo rol de Among Us: el cambiaformas (shapeshifter)

Hace algunos meses, cuando el estudio Innersloth dijo que se encontraba trabajando en nuevos ‘roles’ para una gran actualización de su juego, no sabíamos exactamente a qué se referían. Finalmente podemos hacernos una idea gracias a la revelación de ‘el cambiaformas’ (shapeshifter), el nuevo rol para los Impostores en Among Us.

Si les asignan este rol al comienzo de la partida, podrán cambiar su apariencia para lucir como cualquiera de los Tripulantes. Esto les permitirá crear confusión y mayor paranoia sobre la identidad del verdadero Impostor.

Pero deben tener cuidado. El cambio de forma no durará por mucho tiempo y el cambio dejará evidencia detrás. Además, otros jugadores podrán ver la transformación si no somos cuidadosos a la hora de elegir el lugar y momento para hacerlo. No podrá impersonar a otros Tripulantes durante las reuniones.

Nuevas opciones de jugabilidad en Among Us:

Probabilidad: podremos ajustar el porcentaje de probabilidades de que un Impostor sea cambiaformas.

podremos ajustar el porcentaje de probabilidades de que un Impostor sea cambiaformas. Duración de la transformación .

. Evidencia: ajustar si el cambiaformas dejará o no evidencia al transformarse.

Todavía no conocemos la fecha en la que Among Us recibirá la actualización que agregará el rol de cambiaformas (shapeshifter) para impostores, otros roles para tripulantes y un nuevo mapa. Estaremos pendientes de más información oficial. Al menos ya tenemos fecha de lanzamiento para PS4 y Xbox One.

Fuente: sitio web oficial de Among Us