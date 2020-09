Among Us destrona a Fall Guys como el juego más vendido en Steam

No hay duda de que Fall Guys ha sido un rotundo éxito con sus pocos meses de haber salido al mercado. Con una bien recibida beta y el título del juego más descargado en la historia de PlayStation Plus, sus siete millones de copias vendidas en el primer mes atestiguan su impresionante logro. Sin embargo, después de seis semanas en el primer lugar de los más vendidos de Steam, Fall Guys ha sido destronado, o más bien, ha sido apuñalado por un impostor de Among Us.

Con varias semanas rondando entre los primeros lugares, Among Us ha tomado la oportunidad de atacar a Fall Guys y le ha arrebatado el primer lugar en ventas. Este es el índice de mayores ventas de la última semana:

Among Us Fall Guys Valve Index VR Kit Crusader Kings 3 Sea of Thieves Medieval Dynasty Hades Conan Exiles: Isle of Siptah Craftopia Crusader Kings 3: Royal Edition

A pesar de haber sido lanzado hace dos años, este destructor de amistades se volvió un título absurdamente popular, en parte por la fama que ha ganado en canales de streaming por Twitch. Incluso permanece entre los primeros lugares de la plataforma, superando a otros juegos populares como League of Legends y Counter-Strike.

Gracias a esto súbito impulso entre los favoritos, el desarrollador InnerSloth ha anunciado una secuela, mientras que continúan ampliando la capacidad del servidor para los millones que entran a jugar todos los días.

Among Us está disponible para PC por medio de Steam, Android y iOS.

Vía: DualShockers