Así son las ediciones especiales y de colección de Among Us

El pequeño juego independiente de 2018 que se convirtió en un fenómeno internacional en 2020 sigue dando la batalla. Ahora que también se encuentra disponible en algunas consolas y muy pronto llegará a todas las demás, Maximum Games ha revelado tres llamativas ediciones especiales y de colección de Among Us. Vamos a conocerlas.

Cada una de estas ediciones especiales de Among Us estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Se pondrán a la venta «más adelante en 2021».

Edición especial ‘Crewmate’

Juego Among Us con el siguiente contenido descargable: Mapa Airship Apariencias Polus y MIRA HQ Mascota Hamstet Mascota cangrejo Mascota babosa cerebral Mascota Stickmin Paquete mini tripulante

Caja lenticular con efecto tridimensional.

Calcomanías ‘síndrome del impostor’, diseñador por Alyssa Herman.

Una de las 12 tarjetas de acceso holográficas a MIRA HQ, diseñada por Hannako Lambert.

Afiche diseñado por Cannon Kissane.

Código para redimir seis fondos de pantalla diseñados por Amy Liu.

Precio: $29.99 dólares (aproximadamente 115.000 pesos colombianos).

Edición especial ‘Impostor’ de Among Us

Además del mismo contenido de la edición ‘Crewmate’, la edición ‘Impostor’ traerá:

Cordón ‘Tripulante vs. Impostor’, diseñado por Hannako Lambert.

Peluche del tripulante púrpura con corona, diseñado por Hannako Lambert.

con corona, diseñado por Hannako Lambert. Prendedor “arrojado al espacio”, diseñado por Cynthia Her

Caja especial de edición limitada.

Precio: $49.99 dólares (aproximadamente 193.000 pesos colombianos).

Edición especial ‘Expulsado’

Además del mismo contenido de la edición ‘Importor’, la edición ‘Expulsado’ traerá:

Manta de lana diseñada por Hannako Lambert.

Gorro del impostor rojo, diseñado por Hannako Lambert.

Caja de edición especial.

Precio: $89.99 dólares (aproximadamente 347.000 pesos colombianos).

Via: Gematsu

Fuente: Maximum Games