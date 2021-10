Es verdad que últimamente no hemos hablado mucho de Among Us, pero no es porque hayamos dejado de disfrutar acusando a nuestros amigos de ser impostores, sino porque el equipo de Innersloth estaba ocupado trabajando en las esperadas versiones para consolas PS4, PS5, Xbox One y Series X|S (mediante Game Pass), cuyas fechas de lanzamiento han sido reveladas.

Sin más preámbulos…

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Among Us en consolas PlayStation (PS4, PS5) y Xbox?

Podremos disfrutar de este genial título en estas consolas a partir del 14 de diciembre de 2021. Recuerden que actualmente se encuentra disponible para Nintendo Switch, PC, iOS y Android.

¿Cuál será el precio de estas versiones del juego?

Según el comunicado, costará $4.99 dólares (aproximadamente 18.900 pesos colombianos). Este precio no es localizado. Tendremos que esperar a ver a cuánto lo ofrecerán para Colombia.

Si están interesados en versiones físicas, las ediciones especiales llegarán a Latinoamérica el 11 de enero de 2022.

¿Among Us soportará juego cruzado (‘cross-play’) en PlayStation y Xbox?

La respuesta es sí. Podremos jugar con nuestros amigos sin importar la plataforma que están usando.

¿Among Us será parte de Xbox Game Pass?

¡Así es! Los usuarios del servicio Game Pass podrán jugar a partir del 14 de diciembre, la misma fecha de lanzamiento del juego.

Esperamos que disfruten mucho de este título en las nuevas plataformas a las que llega. Recuerden no actuar muy ‘sus’.

Fuente: Innersloth