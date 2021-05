Among Us es el juego gratis de la semana en Epic Games Store

Esta es la segunda semana en la que Epic Games Store mantiene el misterio respecto a cuál iba a ser su regalo. En la ocasión anterior nos sorprendió con NBA 2K21, ahora nos ofrece como juego gratis el genial Among Us y ya lo podemos descargar.

Este divertido título multijugador se convirtió en todo un fenómeno durante la época de la pandemia. En este encarnamos a un grupo de tripulantes de una nave que deben realizar tareas de rutina, pero uno (o más) de nosotros será un impostor que debe acabar con los demás en secreto mientras oculta su identidad. Recuerda a juegos de mesa como Mafia.

Si quieren descargar gratis Among Us, deben iniciar sesión en Epic Games Store (la misma cuenta con la que juegan Fortnite), visitar esta página y dar click en el botón ‘Obtener’. Recuerden que esta oferta solo estará disponible hasta las 10:00 a.m. (hora de Colombia) del jueves 3 de junio de 2021. Después de eso, les costará $7.189 pesos colombianos. No es muy caro.

Esta versión incluye Airship, el más reciente mapa del juego.

Ya que es un título con juego cruzado, la versión gratis de Among Us en Epic Games Store se puede disfrutar junto a aquellos que tengan el juego en otras plataformas de PC y dispositivos móviles iOS y Android. Todavía no hay juego cruzado con consolas.

Igual que en esta ocasión y la anterior, la tienda ha decidido mantener el misterio respecto a cuál será su próximo juego gratis. Nos enteraremos en una semana.

Fuente: Epic Games Store