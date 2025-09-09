Among Us recibe dos nuevos roles: el detective y la sierpe

Aunque ya no es tan popular como lo fue durante la época de la pandemia, este juego de ‘deducción social’ sigue contando con una enorme comunidad de jugadores y sigue siendo actualizado con nuevo contenido. De hecho, nos acaba de llegar una actualización sorpresa a Among Us que agrega dos nuevos roles al juego: El Detective y La Sierpe.

Esta actualización 17.0.0 ya se encuentra disponible, así que vamos a ver qué sorpresas nos trae con estas dos nuevas formas de jugar.

El Detective

Si elegimos al Detective tendremos dos nuevas habilidades a nuestra disposición cuando juguemos como Tripulante en Among Us: Podremos tomar Notas para marcar la ubicación de un Tripulante muerto y llevar una lista de sospechosos con sus posibles roles. También podremos Interrogar a otros jugadores para descubrir dónde estaban al momento del un asesinato. Solo tendremos un número limitado de interrogaciones por caso.

Pueden ver cómo funcionan estos sistemas en el siguiente video, aunque está solo en ingles.

De acuerdo a los desarrolladores, el detective hará que las reuniones de Among Us en las que se acusa a sospechosos sean mucho más divertidas y emocionantes.

La Sierpe

Así como tenemos un nuevo rol para Tripulante, también tenemos un nuevo rol para Impostores. Si elegimos el rol de la Sierpe tendremos la habilidad de lanzar Ácido para matar a un tripulante. Este ácido puede disolver el cuerpo, eliminando las pruebas del asesinato, pero si el cuerpo es encontrado antes de que se deshaga puede quedar claro el rol del asesino.

Además de los dos nuevos roles de El Detective y la Sierpe, también confirmamos que Among Us tendrá muy pronto una colaboración con Genshin Impact.

Si quieren conocer en detalle los cambios que trae la actualización 17.0.0 al juego, aquí están las notas del parche en inglés junto con una descripción más detallada de los dos roles.