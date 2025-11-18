Among Us tiene una colaboración con Stardew Valley y ya está disponible gratis

¿Quién quiere una tranquila e idílica rural cuando puedes ir al espacio donde cualquier puede ser un impostor o te pueden acusar de serlo? El salto de Stardew Valley a Among Us ahora es un poco más fácil gracias a una nueva y curiosa colaboración que permite a los tripulantes vestir como los personajes del relajante juego de ConcernedApe.
Todos los nuevos objetos cosméticos de Stardew Valley de consiguen en un nuevo Cosmicube que cuesta 3300 Frijolitos, la moneda gratis que se adquiere simplemente jugando Among Us.
En el cosmicube podemos encontrar lo siguiente:
- Mascota Junimo
- Mascota Krobus
- Traje de Abigail
- Sombrero de Abigail
- Tarjeta ‘Dance of the Moonlight Jellies’ Nameplate’
- Tarjeta final del día
- Sombrero Amigo emplumado azul
- Sombrero Amigo emplumado del vacío
- Sombrero Amigo emplumado azul blanco
- Visor Barba del abuelo
- Sombrero del abuelo
- Tarjeta es un nuevo día
- Traje «buscas esto»
- Traje de Lewis
- Visor Bigote de Lewis
- Sombrero de Lewis
- Sombrero cabello de Linus
- Visor Barba de Linus
- Traje Hojas de Linus
- Sombrero Prized Straw
- Traje de Mr. Qi
- Visor gafas de Mr. Qi
- Sombrero de Mr. Qi
- Sombrero cabello de Sebastián
- Traje ‘hoodie’ de Sebastián
- Sombrero de verano
- Sombrero de primavera
- Sombrero de huevo
- Traje de trabajo
Tienen hasta el 18 de febrero de 2026 para adquirir y completar este cosmicubo. Parece que falta mucho tiempo, pero cuando menos lo pensemos estamos celebrando el año nuevo.