Among Us tiene una colaboración con Stardew Valley y ya está disponible gratis

¿Quién quiere una tranquila e idílica rural cuando puedes ir al espacio donde cualquier puede ser un impostor o te pueden acusar de serlo? El salto de Stardew Valley a Among Us ahora es un poco más fácil gracias a una nueva y curiosa colaboración que permite a los tripulantes vestir como los personajes del relajante juego de ConcernedApe.

Todos los nuevos objetos cosméticos de Stardew Valley de consiguen en un nuevo Cosmicube que cuesta 3300 Frijolitos, la moneda gratis que se adquiere simplemente jugando Among Us.

En el cosmicube podemos encontrar lo siguiente:

Mascota Junimo

Mascota Krobus

Traje de Abigail

Sombrero de Abigail

Tarjeta ‘Dance of the Moonlight Jellies’ Nameplate’

Tarjeta final del día

Sombrero Amigo emplumado azul

Sombrero Amigo emplumado del vacío

Sombrero Amigo emplumado azul blanco

Visor Barba del abuelo

Sombrero del abuelo

Tarjeta es un nuevo día

Traje «buscas esto»

Traje de Lewis

Visor Bigote de Lewis

Sombrero de Lewis

Sombrero cabello de Linus

Visor Barba de Linus

Traje Hojas de Linus

Sombrero Prized Straw

Traje de Mr. Qi

Visor gafas de Mr. Qi

Sombrero de Mr. Qi

Sombrero cabello de Sebastián

Traje ‘hoodie’ de Sebastián

Sombrero de verano

Sombrero de primavera

Sombrero de huevo

Traje de trabajo

Tienen hasta el 18 de febrero de 2026 para adquirir y completar este cosmicubo. Parece que falta mucho tiempo, pero cuando menos lo pensemos estamos celebrando el año nuevo.