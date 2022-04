Todos conocemos la triste historia del juego de Star Wars que estaba haciendo Amy Hennig con Visceral Games y luego EA Vancouver. Aquí pueden leer más sobre qué pasó con este proyecto. En resumidas cuentas podemos decir que la mala administración por parte de EA causó su cancelación. Era una época es que estábamos muy enojados con el manejo que se estaba dando a los títulos de Star Wars.

Afortunadamente, no vamos a quedarnos con las ganas de ver una obra de la franquicia producida por la mujer que nos dio a Soul Reaver y Uncharted. Lucasfilm Games anunció una colaboración con Skydance New Media, el estudio de Amy Hennig, para desarrollar un nuevo juego de Star Wars.

En el comunicado publicado en el sitio web oficial de la franquicia, Hennig dijo lo siguiente:

“A menudo he dicho que ver Star Wars en 1977 cambió el cableado de mi cerebro de 12 años, dando forma a mi vida creativa y mi futuro de forma indeleble. Estoy muy emocionada por trabajar con Lucasfilm Games de nuevo para contar una historia interactiva en esta galaxia que amo”.

Hennig dejó de trabajar con EA en 2019 para fundar su propio estudio independiente junto a Julian Beak. Este no es el único proyecto interesante en el que está involucrado Skydance New Media. En octubre de 2021 anunciaron que están trabajando en un juego de Marvel Comics. No se conocen muchos detalles al respecto.

Tampoco se conoce nada sobre el nuevo juego de Star Wars de Skydance New Media, a qué plataformas llegará ni su posible fecha de lanzamiento. Es posible que pasen varios años antes de que podamos ver algo concreto, pero ojalá no tengamos que esperar tanto.

También estamos a la espera de tres nuevos juegos de la franquicia de parte de Respawn Entertainment, el ‘free-to-play’ Hunters y, si no lo cancelan, Eclipse.

Fuente: sitio web oficial de Star Wars