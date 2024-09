Ana de Armas promete una película sexi y peligrosa con Ballerina, del universo John Wick

Puede que el esperado ‘spin-off’ de John Wick, Ballerina, se haya aplazado debido a las repeticiones de rodaje, pero la protagonista Ana de Armas dice que no hay de qué preocuparse. Al igual que los devotos de Wick en todas partes, de Armas también se sintió consternada al escuchar que la película necesitaba repeticiones de rodajes. «Cada vez que dicen que hay que repetir los rodajes, no es bueno. No te sientes bien al respecto». Pero tiene plena confianza en el nuevo material, en el que participó el productor de la película, Chad Stahelski, director de las películas de John Wick.

«Todo lo que hicimos en esas nuevas grabaciones tenía que estar ahí. Conseguimos imágenes increíbles. Es realmente espectacular. Me han dicho que pronto saldrá un tráiler. Lo vi y es hermoso. Estoy muy orgullosa de él. Es realmente emocionante. Es peligroso, es sexi, es muy John Wick. Creo que la gente se sorprenderá. Soy parcial, por supuesto, me gusta la película, pero creo que es realmente genial. Va a ser increíble».

Ballerina estará protagonizada por Ana de Armas como Rooney, una bailarina/asesina que está dando caza a los asesinos de su familia. La película se desarrollará entre la tercera y la cuarta película de John Wick y contará con la participación de varios de los pilares de Wick que repiten sus papeles. Entre ellos el propio Keanu Reeves como John Wick, Anjelica Huston como la directora, Ian McShane como Winston Scott y el fallecido Lance Reddick –que hace su última aparición en pantalla después de fallecido– como Charon.

A la franquicia se suman las estrellas Gabriel Byrne, Norman Reedus, la colombiana Catalina Sandino Moreno, Sharon Duncan-Brewster y David Castañeda. El veterano de la acción Len Wiseman (Underworld, Live Free or Die Hard) dirigirá a partir de un guion de Shay Hatten (Army of the Dead).

Ballerina se estrenará en los cines el 6 de junio de 2025.

