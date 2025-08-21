Analogue 3D, el Nintendo 64 FPGA y 4K, vuelve a recibir un nuevo atraso de entrega

En octubre del 2024, la compañía Analogue reveló Analogue 3D, una versión FPGA o de chip reprogramable de la consola retro Nintendo 64. Esto vino después del éxito de Analogue Pocket, sistema portátil también FPGA compatible con juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, entre otras plataformas. Después de varias fechas de entrega aplazadas, Analogue volvió a atrasar la entrega de Analogue 3D para los compradores de la consola ‘deluxe’ para pantallas 4K modernas.

«Analogue ha estado trabajando a toda velocidad, procesando los envíos a todos los que han esperado pacientemente. Los problemas inesperados y poco comunes son poco frecuentes, especialmente en circunstancias poco comunes. Nos aseguramos de que cada detalle cumpla con nuestros estándares.

Sin embargo, sabemos que esto es un fastidio. Otro retraso, anunciado tarde, tras meses de paciencia. Nosotros también lo sentimos. Analogue3D lleva cuatro años en desarrollo, obsesivamente. Está al 99%. El ‘hardware’, el sistema, el embalaje (el kit completo) lleva meses listo. Nos centramos en el último 1%.

Esto ha pospuesto nuestra fecha de envío al cuarto trimestre, fijada intencionadamente de forma conservadora. Seguimos trabajando sin descanso y agradecemos la paciencia y la confianza de todos. Analogue siempre cumplirá, con o sin retrasos, es un compromiso con nuestro estándar de atención.»

Analogue Pocket utiliza el chip FPGA 220k LE Altera Cyclone 10GX, el más potente que Analogue haya utilizado jamás en un producto. Las reservas de Analogue 3D en versiones blanco y negro se abrieron el 21 de octubre de 2024 por $250 USD, mismo precio que el de las versiones a color del Analogue Pocket. Estas reservas se agotaron en cuestión de minutos.

Como en la consola original, hasta cuatro controles de N64 se pueden conectar a Analogue 3D. También es compatible con mandos inalámbricos a través de Bluetooth y cuenta con conectividad Wi-Fi de banda dual. Del mismo modo, 8BitDo 64 es un nuevo control que actualiza el mando de N64 con un modelo estándar pero los mismos botones originales. Mientras que el ‘stick’ analógico con ‘hall effect’ evita que sufra de ‘drift’ en el futuro.

ICYMI: M64 is coming.



$199 at launch, exclusive to the waitlist. Because inflation isn't nostalgic.pic.twitter.com/tuEid9kiD4 — ModRetro (@modretro) July 24, 2025

Además de Analogue, la compañía ModRetro –que también lanzó su propio Game Boy FPGA llamado Chromatic– igualmente anunció una consola Nintendo 64 FPGA bajo el nombre de M64, pero que costará 50 dólares menos que Analogue 3D. Nadie sospechaba que la «nueva guerra de consolas» estaría basada en consolas retro de Nintendo con chips reprogramables, pero nos encanta la idea.

¿Qué es emulación FPGA?

Este término, popularizado recientemente, hace referencia a ‘Field-programmable gate arrays’ (FPGA) o matrices de puertas programables. Pueden utilizarse como plataformas de emulación para crear prototipos y probar diseños de ‘hardware’. La emulación basada en FPGA permite a los diseñadores replicar rápidamente sus diseños y probarlos en un entorno realista. Es un tipo de microchip que puede reconfigurarse una vez fabricado, de ahí lo de «programable sobre el terreno».

Dicha tecnología ha encontrado uso como alternativa a la emulación de ‘software’, ya que puede reimplementar el ‘hardware’ sin tener que hacer uso exclusivo de un sistema dedicado. Consolas modernas como las de Analogue lo utilizan, convirtiéndose así en una emulación acertada sobre un «hardware maleable».