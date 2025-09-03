Angela y Daredevil se unen a Marvel Rivals – Fecha de inicio, detalles de la temporada 4 y llegada a PS4

Es hora de abandonar Klyntar y viajar a la Octava Ciudad. La temporada 4 de Marvel Rivals —titulada ‘El Corazón del Dragón’— se aproxima y nos llevará a las Siete Capitales de la mano de Angela y Daredevil, los nuevos personajes. También anunciaron la llegada de una versión de este juego para PS4.

Pueden ver a ambos superhéroes en acción en el tráiler de revelación de la temporada. En este vemos a Angela exigir a «Dizang» que le entregue el alma de su hermana Hela, que debe pagar por sus pecados.

Por lo que hemos visto en filtraciones, parece que Angela sería una heroína de Vanguardia mientras que Daredevil sería otro Duelista. Esto no está confirmado y tendremos que esperar a que NetEase revele más información sobre estos personajes para conocer realmente qué roles tendrán.

Lo que sí sabemos es cuándo podremos jugar con ellos. La fecha de inicio de la temporada 4 ‘Corazón del Dragón’ de Marvel Rivals será el viernes 12 de septiembre de 2025. Lo más probable es que la temporada se lance con Ángela y que Daredevil llegue unas semanas después, pero tampoco está confirmado al momento de hacer esta nota y puede ser al revés.

Recuerden que estos personajes, igual que el juego, serán gratis. Marvel Rivals está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store. Junto a esta nueva temporada también debería estar disponible la versión de este juego para PS4.