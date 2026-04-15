Animal Crossing cumple 25 años de lanzamiento en N64, Nintendo reparte un detalle conmemorativo y notas de la actualización 3.0.2 de New Horizons

Animal Crossing se lanzó originalmente en Japón como Dōbutsu no Mori (Animal Forest) para Nintendo 64 el 14 de abril del 2001. Ese mismo año, se adaptó a la entonces nueva consola Nintendo GameCube, debutando en Occidente al año siguiente. Para celebrar este cuarto de siglo, Nintendo publicó la actualización 3.0.2 para Animal Crossing: New Horizons. Además de corregir varios errores, la actualización incluye un objeto conmemorativo para todos los jugadores: una estatua de una hoja.

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Este objeto viene acompañado de una carta inspirada en la caja de la versión original de Dōbutsu no Mori para Nintendo 64. Además, se añadió nueva música del juego original para la aplicación Nintendo Music. La banda sonora original de Animal Crossing para GameCube ya está disponible.

La versión para Switch, New Horizons, recibió una importante actualización de contenido a principios de este año con el lanzamiento de la nueva Nintendo Switch 2 Edition y el parche 3.0, que introdujo una gran cantidad de nuevos objetos, además del Hotel Resort.

Notas del parche de actualización 3.0.2 de Animal Crossing: New Horizons

Esta actualización incluye algunas novedades. Los jugadores que actualicen a la última versión podrán obtener la estatua de la hoja. La encontrarán en el buzón de correo de su casa.

#AnimalCrossing cumple 25 años de su lanzamiento en N64 solo en Japón, la versión que nunca llegó acá porque esperaron hasta el lanzamiento de GameCube para aprovechar la conexión con GBA y así acceder a Animal Island.



Lo más cercano que estuvo Game Boy de una versión portátil. pic.twitter.com/GR8rodxNaT — Czar_Gear.gbc 🍥 by Night 🌒 Lizard Δ (@maskedlizard) April 14, 2026

Las notas completas de la actualización 3.0.2 son las siguientes:

Se han implementado las siguientes actualizaciones para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Actualizaciones generales

Se ha solucionado un problema en las habitaciones de hotel donde la colocación de los muebles o el comportamiento de los huéspedes podían impedir salir de la habitación. Se solucionó un problema por el cual, al crear varios objetos a la vez con una receta de bricolaje que requería seis tipos de materiales, a veces se podía completar incluso sin los materiales suficientes.

Se solucionó un problema por el cual un escarabajo pelotero que aparecía en una bola de nieve podía permanecer en pantalla después de que la bola de nieve desapareciera.

Se solucionó un problema por el cual los objetos podían salirse de una roca antes de que la pala la golpeara.

Este problema se solucionó en la versión 3.0.1, pero aún podía ocurrir en ciertas condiciones, por lo que se ha corregido nuevamente.

Se solucionó un problema por el cual llevar diseños personalizados creados por el jugador a una Isla del Sueño podía impedir que se mostraran en la tienda de las Hermanas Manitas o se subieran al Portal de Diseños Personalizados.

Se solucionó un problema por el cual los puntos brillantes de la isla no se iluminaban al ver la isla desde el avión al regresar de otra isla.

Se solucionó un problema por el cual los aldeanos que habían prometido visitar la casa del jugador a veces aparecían en lugares extraños dentro de la casa.

Se realizaron otros ajustes y correcciones para mejorar la experiencia de juego.

Cambios en el DLC

Se han solucionado los siguientes problemas relacionados con el DLC de pago Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.

Se ha corregido un problema por el que los animales que solicitaban casas de vacaciones dejaban de aparecer en la playa, incluso cuando algunos animales aún no tenían una.