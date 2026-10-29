Videojuegos

Animal Crossing: New Horizon estos son los códigos de diseños e isla inspirados en The Legend of Zelda

Animal Crossing: New Horizon se une a la celebración de los 40 años de The Legend of Zelda con contido cosmético creado por Nintendo.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Para celebrar las cuatro décadas de existencia de The Legend of Zelda, Nintendo ha revelado una colaboración especial con Animal Crossing: New Horizons. Este es el videojuego de simulación que lleva ya un tiempo en el mercado y que actualmente se encuentra disponible en todo el mundo para Nintendo Switch y Switch 2, se suma a los festejos con la llegada de contenido temático inspirado en la legendaria franquicia, la cual está a punto de tener el lanzamiento del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, juego que originalmente llegó a la Nintendo 64 en noviembre de 1998.

¿Cuáles son los códigos del contenido de The Legend of Zelda para Animal Crossing: New Horizon?

Animal Crossing: New Horizon estos son los códigos de diseños de The Legend of Zelda

Nintendo anunció el lanzamiento de artículos diseñados por la propia compañía dentro de Animal Crossing: New Horizons. Los jugadores pueden acceder a estos elementos cosméticos visitando la isla oficial de Nintendo, llamada Ninten Island. La autora de estas creaciones es Nina, quien en julio de 2026 ya había publicado diseños inspirados en Splatoon Raiders, y que ahora pone a disposición del público dos nuevos objetos basados en The Legend of Zelda.

- Publicidad -

Los códigos de Animal Crossing: New Horizon para obtener todos los elementos de The Legend of Zelda son:

  • Código de objeto de la camiseta de la Trifuerza: MO-BJY7-XKPP-C724.
  • Código de objeto del paraguas Kolog: MO-9FRX-HMW1-WXS6.

Para obtener estas creaciones y explorar la isla, los usuarios pueden utilizar los siguientes datos de acceso dentro del juego:

  • Código de la isla onírica: DA-6382-1459-4417
  • ID de creador (Nina de Ninten Island): MA-6818-1746-6029

Adicionalmente, Nintendo informó que los jugadores que escaneen cualquier figura amiibo perteneciente a la serie The Legend of Zelda mientras juegan a New Horizons podrán desbloquear artículos adicionales. Esta función, también permitirá recibir la visita aleatoria de personajes como Mineru o Tulin en sus respectivas islas.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

PlayStation anuncia controles y cubiertas transparentes para PS5
 PlayStation anuncia controles y cubiertas transparentes para PS5
Lara Croft, zombis y monstruos protagonizan los juegos que llegan a PS Plus Essential en noviembre de 2026
 Lara Croft, zombis y monstruos protagonizan los juegos…
Quizás el juego más controversial en la historia de Nintendo es traducido por fans sin el epidémico uso de IA
 Quizás el juego más controversial en la historia…

Fuente: Nintendo

Más de:
Animal Crossing: New Horizons Animal Crossing: New Horizons
Este juego indie en el que controlamos a una poderosa jefe final por fin llegará a consolas
Tom The Postgirl – Reseña (PC)
The Duskbloods ha sido aplazado a 2027, pero ya todos imaginábamos que eso iba a pasar
PlayStation anuncia controles y cubiertas transparentes para PS5
Phantom Blade Zero – Guía de trozos de ámbar y piedras negras
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Este juego indie en el que controlamos a una poderosa jefe final por fin llegará a consolas
No hay comentarios

Lo último

Apple revela su primer MacBook Pro con pantalla táctil, Proled XDR
Tecnología
No Man’s Sky: la actualización Forsaken ya está disponible y el gigantesco universo de Hello Games no deja de expandirse, notas del parche 7.10
Videojuegos
Theos: Cities of Myth, responde al llamado de los dioses griegos, construye y diseña la polis perfecta
Videojuegos
Lara Croft, zombis y monstruos protagonizan los juegos que llegan a PS Plus Essential en noviembre de 2026
Videojuegos