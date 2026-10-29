Animal Crossing: New Horizon estos son los códigos de diseños e isla inspirados en The Legend of Zelda

Para celebrar las cuatro décadas de existencia de The Legend of Zelda, Nintendo ha revelado una colaboración especial con Animal Crossing: New Horizons. Este es el videojuego de simulación que lleva ya un tiempo en el mercado y que actualmente se encuentra disponible en todo el mundo para Nintendo Switch y Switch 2, se suma a los festejos con la llegada de contenido temático inspirado en la legendaria franquicia, la cual está a punto de tener el lanzamiento del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, juego que originalmente llegó a la Nintendo 64 en noviembre de 1998.

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¿Cuáles son los códigos del contenido de The Legend of Zelda para Animal Crossing: New Horizon?

Nintendo anunció el lanzamiento de artículos diseñados por la propia compañía dentro de Animal Crossing: New Horizons. Los jugadores pueden acceder a estos elementos cosméticos visitando la isla oficial de Nintendo, llamada Ninten Island. La autora de estas creaciones es Nina, quien en julio de 2026 ya había publicado diseños inspirados en Splatoon Raiders, y que ahora pone a disposición del público dos nuevos objetos basados en The Legend of Zelda.

Los códigos de Animal Crossing: New Horizon para obtener todos los elementos de The Legend of Zelda son:

Código de objeto de la camiseta de la Trifuerza: MO-BJY7-XKPP-C724.

MO-BJY7-XKPP-C724. Código de objeto del paraguas Kolog: MO-9FRX-HMW1-WXS6.

Para obtener estas creaciones y explorar la isla, los usuarios pueden utilizar los siguientes datos de acceso dentro del juego:

Código de la isla onírica: DA-6382-1459-4417

DA-6382-1459-4417 ID de creador (Nina de Ninten Island): MA-6818-1746-6029

Adicionalmente, Nintendo informó que los jugadores que escaneen cualquier figura amiibo perteneciente a la serie The Legend of Zelda mientras juegan a New Horizons podrán desbloquear artículos adicionales. Esta función, también permitirá recibir la visita aleatoria de personajes como Mineru o Tulin en sus respectivas islas.

Fuente: Nintendo