Animal Crossing: New Horizons es el juego del año en TGS 2020

Para cerrar el primer Tokyo Game Show 2020 en edición virtual, la Asociación de Proveedores de Entrenimiento Computarizado (CESA) ha declarado a Animal Crossing: New Horizons como el juego del año. Otros nominados para este prestigioso premio fueron 13 Sentinels: Aegis Rim, Death Stranding, Fire Emblem: Three Houses, Monster Hunter World: Iceborne, Nioh 2, Persona 5 Royal, Pokémon Sword/Shield, Ring Fit Adventure, y Yakuza: Like a Dragon.

De acuerdo al comunicado de prensa publicado por CESA, “Porque estuvimos obligados a quedarnos en casa por la pandemia del COVID-19, la lenta experiencia para simular una vida en la que podíamos hacer lo que queramos se convirtió en una comodidad para las personas alrededor del planeta.”

“La comunicación con amigos cercanos por medio del juego y la interacción con otras personas por medio de eventos fueron más allá de un simple juego. El título mostró el poder del entretenimiento desde Japón, adquiriendo un arrasador apoyo por parte de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, y por eso ha sido merecedor del Premio por Excelencia y el Gran Premio con unanimidad”. CESA

El equipo detrás de Animal Crossing: New Horizons también ganó el Premio del Ministerio de Comercio e Industria por su gran contribución a la industria del entretenimiento digital en el país del Sol Naciente.

Estos fueron otros premios entregados en la ceremonia de Tokyo Game Show 2020:

Premio Especial: Dragon Quest Walk

Premio Global por Producto Extranjero: Call of Duty – Modern Warfare

Premio por Mejores Ventas: Pokémon Sword/Shield

Premio Global por Producto Nacional: Pokémon Sword/Shield

Premio por Mejor Diseño: Baba is You

Vía: Eurogamer