Animal Crossing: New Horizons ya permite guardar y vender objetos mediante Aerolineas Dodo

Probablemente les ha pasado. Estamos explorando una isla nueva en Animal Crossing: New Horizons, acumulando nuevos recursos, y de repente nos quedamos sin espacio para almacenar más. Antes, la única solución era abandonar la isla y regresar a casa. Ahora podemos hacer algo para seguir recogiendo cosas.

Al hablar con Rodri, este nos informará que las Aerolineas Dodo tienen un nuevo servicio: «entrega y liquidación de objetos». Dos nuevas opciones aparecen en su menú de diálogos. Mediante ‘entrega de objetos’ podemos entregarle algunos de los elementos que llenan nuestro espacio y luego los encontraremos en el almacenamiento de nuestro hogar. Este servicio no tiene costo alguno.

La otra opción es ‘Vender objetos’. Según Rodri, este servicio se ofrece en asociación con la tienda de Nook. Al vender objetos mediante esta opción podremos obtener el mismo precio ‘reducido’ que se nos ofrece al vender objetos mediante el ‘buzón nocturno’ de la tienda, el cual podemos usar cuando el edificio esta cerrado. Las bayas son agregadas a nuestra cuenta cuenta bancaria el día siguiente.

Mejoras como esta no llaman tanto la atención como las grandes actualizaciones de Animal Crossing: New Horizons que agregan nuevos eventos, pero agradecemos que Nintendo no olvide hacer cambios sencillos que mejoran la ‘calidad de vida’ de los jugadores. Ojalá sigan implementando cosas como esta.

Animal Crossing: New Horizons se puede encontrar exclusivamente para Nintendo Switch desde el pasado marzo. No olviden leer nuestra reseña.

