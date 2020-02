Todo lo anunciado para Animal Crossing: New Horizons en el Nintendo Direct

Tras una larga espera, finalmente pudimos ver el esperado Nintendo Direct de Animal Crossing: New Horizons. En esta presentación, la cual tuvo el estilo de un video promocional para un paquete turísitico, se revelaron muchos detalles interesantes sobre los sistemas de juego, la isla desierta y los personajes que encontraremos allí.

Para comenzar , podemos elegir la forma general de la isla y el hemisferio en que estará ubicada. Esto determinará las fechas en que cambiarán las estaciones. Las actividades y objetos que podremos encontrar cambiarán de acuerdo a la estación.

Igual que en otros Animal Crossing, en New Horizons encontraremos diferentes tipos de edificios que nos prestarán diferentes servicios. Además de las clásicas tiendas, en las que ahora podremos comprar recetas y diseños para crear nuestros propios objetos, también encontraremos el tradicional museo, la sastrería y un aeropuerto desde el cual invitar hasta ocho jugadores a nuestra isla.

Los eventos de cada temporada también estarán de regreso en forma de actualizaciones gratuitas. El primero de ellos será el Día del Conejo, que se celebrará el mismo día del lanzamiento del juego. También se reveló que el juego soportará amiibo y tarjetas amiibo. Estos pueden ser usados para recibir visitas de los personajes.

También podremos modificar la isla a nuestro gusto. Podremos crear escaleras, caminos y hasta rellenar los rios. Para hacer algunas de estas modificaciones será necesario obtener primero un ‘permiso especial’.

Otra característica curiosa en Animal Crossing: New Horizons es el Servicio de Rescate de Tom Nook. Si nos perdemos en la isla o quedamos atorados, podemos llamar para que nos recojan.

A medida que jugamos vamos a coleccionar ‘millas’. Podremos usarlas para visitar otras islas más pequeñas en las que encontraremos objetos especiales, nuevos personajes y otras sorpresas.

Gracias al nuevo sistema Party Play podremos invitar a tres personas más para jugar al mismo tiempo en la isla de forma local.

Animal Crossing: New Horizons tendrá su propia aplicación. Bueno, su propia sección en la aplicación de Nintendo Switch. Se trata de ‘Nook Link’. Esta permitirá escanear códigos QR generados en juegos como New Leaf y Happy Home Designer para importar diseños a New Horizons. También podremos usarla para hablar con otros jugadores. Esta funcionalidad estará disponible poco tiempo después del lanzamiento del juego.

Durante la presentación aclararon que hasta ocho personas van a poder jugar en la misma isla usando la misma copia del juego. También nos recordaron que, aunque no podremos guardar nuestra partida en la nube, habrá un servicio que nos permitirá recuperar nuestros datos en ciertos casos.

Animal Crossing: New Horizons llegará el 20 de marzo de 2020 exclusivamente a Nintendo Switch.

Fuente: Nintendo Direct de Animal Crossing: New Horizons