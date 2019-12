Animal Crossing: New Horizons nos muestra nuevos estilos y diseños

Marzo de 2020 va a ser un mes muy ocupado para los ‘gamers’. No importa los gustos, parece que va a haber algo para todos. Los amantes de la acción tendrán DOOM Eternal. Final Fantasy VII Remake estará listos para quienes aman los RPG y si buscan un ‘metroidvania’ podrán jugar Ori and the Will of the Wisps. Por supuesto, no nos podemos olvidar de un título que los fanáticos llevan años esperando: Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo ha revelado una buena cantidad de imágenes promocionales que nos muestran, entre otras cosas, algunas de las nuevas actividades que podremos realizar en este título. Entre estas se cuentan cruzar ríos de un salto, acampar y crear nuestros propios muebles con los materiales que recolectemos.







Estas imágenes también nos muestran la gran cantidad de combinaciones de ojos, nariz, boca, estilos de cabello, color de piel e indumentarias con las que podemos crear a nuestro protagonista.





















Por último, podemos dar una mirada a la nueva apariencia de personajes como Totakeke, Tom Nook y sus sobrinos.







No olviden que Animal Crossing: New Horizon llegará a las tiendas el 20 de marzo de 2020. Será un título exclusivo para Nintendo Switch.

Via: Siliconera

Fuente: Nintendo de América