Animal Crossing: New Horizons recibirá una gran actualización gratis, anuncian versión para Switch 2

Todos estamos esperando a que Nintendo anuncie un nuevo Animal Crossing para su nueva consola. Tiene que pasar tarde o temprano. Pero mientras llega esa noticia parece que tenemos una nueva excusa para volver a jugar la entrega lanzada en 2020. Animal Crossing: New Horizons no solo tendrá una nueva actualización de forma inesperada —la versión 3.0— sino que también anunciaron una edición para Nintendo Switch 2.

A continuación tienen un video de más de 12 minutos presentando todas las novedades en español de España. Si no les gusta el acento y prefieren ver la versión en inglés, aquí la tienen.

Veamos que novedades vamos a encontrar tanto en la edición para la nueva consola como en la nueva actualización.

Novedades de la actualización gratis 3.0 de Animal Crossing: New Horizons

La principal novedad de la actualización disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 es el hotel que estará en el muelle de la isla. Nuestro trabajo es decorar las habitaciones de los huéspedes de acuerdo a los temas que nos propongan.

Como recompensas recibiremos cupones para reclamar objetos nuevos en la tienda de Rosaria, en la que se encuentran objetos temáticos de Nintendo como consolas en las que incluso podremos jugar títulos clásicos (¡como en el juego de GameCube!) si tenemos una suscripción a Nintendo Switch Online. También podremos conseguir cupones completando proyectos de Bricolaje para Tom Nook.

También tendremos colaboraciones con LEGO. Podremos conseguir objetos de The Legend of Zelda y Splatoon si escaneamos amiibo de sus personajes, lo que incluso nos permitira invitar nuevos personajes invitados inspirados en esos juegos: Mineru, Tureli, Arduna y Ardelta.

Otras novedades de la actualización gratis son las siguientes:

Podremos ampliar el trastero de la casa hasta un máximo de 9000 objetos.

Podremos almacenar árboles, arbustos y flores en el trastero.

Rese T. aparece y ofrece un servicio de limpieza en el que guarda todo lo que haya en el área que elijamos

Cuandon vayamos a dormir podemos viajar al mundo onírico de Alakama. La isla onírica estará vacia y podremos decorarla como queramos, cambiar las condiciones climáticas, invocar aldeanos, invitar amigos y más.

Objetos de colaboración Nintendo Switch online

amiibos de zelda y spla

Mejoras de la versión de Nintendo Switch 2

La versión mejorada de AC:NH para la nueva consola tiene las siguientes características:

Mayor resolución

Modo ratón para realizar acciones como decorar, crear diseños y más.

Nuevo objeto: Megáfono. Permite llamar a los aldeanos gritando su nombre.

Podemos jugar en la misma isla con hasta 12 personas

Compatibilidad con GameChat y cámara.

La edición para Nintendo Switch 2 de Animal Crossing: New Horizons 15 de enero saldrá el jueves 15 de enero de 2026 junto con la actualización gratis 3.0, la cual estará disponible para ambas consolas.