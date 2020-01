By

Han pasado más de siete años desde el lanzamiento de Animal Crossing: New Leaf y los fanáticos de esta franquicia no pueden esperar por un nuevo juego. Es verdad que desde entonces hemos tenido ‘spin-off’ como Happy Home Designer, Amiibo Festival y el juego móvil Pocket Camp, pero ninguno de ellos puede reemplazar la experiencia de uno de los títulos principales. Es por eso que estamos contando los segundos hasta la llegada de New Horizons.

Este corto comercial, publicado por Nintendo, muestra lo que parece ser el evento en el que Tom Nook convenció a los demás personajes de Animal Crossing de mudarse a una isla desierta. Que gran vendedor es. Las imágenes de los adorables animales reaccionando al ver al aldeano crear caminos y talar árboles es impagable.

Además de recordarnos que Animal Crossing: New Horizons llegará a las tiendas el 20 de marzo de 2020, también nos deja dar una primera mirada a la imagen de portada del juego. Como pueden ver, es una adorable representación de la vida isleña. Esta es la misma imagen que sirve como portada a la versión japonesa.

Animal Crossing: New Horizons será un título exclusivo de Nintendo Switch. Desde ya se perfila para convertirse en uno de los grandes éxitos de esta consola durante 2020.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube