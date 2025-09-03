Annapurna Interactive anuncia lo que llevará a Tokyo Game Show (TGS) 2025

A finales de este mes se llevará a cabo el Tokyo Game Show 2025 y esta semana, la primera desarrolladora en compartir su lista de juegos que llevará a la feria es Annapurna Interactive. Cabe resaltar que esta es la primera vez que la desarrolladora estadounidense participa en TGS con un estand en la feria.

¿Cuáles son los juegos que Annapurna Interactive llevará a Tokyo Game Show (TGS) 2025?

Durante la feria, los asistentes podrán encontrar en el estand de Annapurna Interactive tres juegos cuyos lanzamientos están programados para el 2026 y años posteriores. Estos tres juegos, los cuales se desconoce su nombre, Annapurna Interactive los irá revelando en las próximas semanas, justo antes del inicio de Tokyo Game Show 2025.

¿Cuándo, cómo y dónde ver Tokyo Game Show (TGS) 2025?

No Straight Roads 2, Anthem #9, OPUS: Prism Peak y Atmosfar son los juegos que Shueisha Games llevará a TGS 2025.

El Tokyo Game Show (TGS) 2025 se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en Japón. Para quienes no asistan de manera presencial en Chiba, Japón, el Tokyo Game Show 2025 ofrecerá una transmisión digital oficial de cuatro días. Los anuncios y presentaciones se podrán seguir en los canales oficiales de YouTube, Twitch, X y TikTok del evento.

La edición del 2025 de Tokyo Game Show se perfila como un evento repleto de actividades, con Sony Interactive Entertainment, Capcom, Sega, Kojima Productions y Square Enix entre los expositores confirmados, además de Annapurna Interactive —que revelará sus próximos proyectos al público en la feria— que ya han confirmado sus alineaciones.

