Another Eden: fecha de inicio de la colaboración con The King of Fighters

Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, JRPG para móviles y PC se prepara para recibir una colaboración con la franquicia The King of Fighters. Así lo ha revelado Wright Flyer Studios, el cual ha titulado a este evento ‘crossover’ «The King of Fighters: Another Bout«.

¿Cuándo inicia el evento The King of Fighters: Another Bout en Another Eden?

Si se preguntan cuándo inicia la colaboración, titulada «The King of Fighters: Another Bout«, que agregará personajes de KOF a Another Eden, les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que, The King of Fighters: Another Bout estará disponible a partir del 22 de agosto. Este evento es de Another Eden es de tiempo limitado y terminará el 30 de septiembre.

¿Qué personajes de The King of Fighters se podrán desbloquear en Another Eden?

Además de los personajes desbloqueables hay un jefe final que los jugadores deberan derrotar en The King of Fighters: Another Bout.

En esta colaboración, Aldo, el protagonista de Another Eden y su equipo son transportados al mundo de The King of Fighters. En este mundo deberán luchar junto a icónicos personajes como Terry Bogard, Kyo Kusanagi, Mai Shiranui y Kula Diamond. La historia se ramifica, ofreciendo diferentes caminos según el personaje de KOF que elijas como compañero.

Lista de personajes del evento The King of Fighters: Another Bout confirmados por WFS en Another Eden:

Terry Bogard

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

B. Jenet

K’

Athena Asamiya

Mai Shiranui

Kula Diamond

¿Qué mecánicas de combate agrega The King of Fighters: Another Bout a Another Eden?

Además de la narrativa, el evento The King of Fighters: Another Bout introduce nuevas mecánicas de combate inspiradas en la franquicia de SNK. Así que en este evento los jugadores formarán equipos de tres personajes y participarán en una serie de batallas 1 Vs. 1. Adicionalmente se implementarán comandos especiales para ejecutar movimientos y combos característicos de los juegos de pelea a Another Eden.

¿Quién es el jefe final del evento de Another Eden llamado The King of Fighters: Another Bout?

El plato fuerte de este crossover entre Another Eden y KOF será el enfrentamiento contra el temible de la franquicia de SNK, Rugal Bernstein, quien pondrá a prueba las habilidades de los jugadores.

Los personajes de KOF desbloqueados durante el evento The King of Fighters: Another Bout podrán ser utilizados en el resto del juego, incluso después de que finalice la colaboración. Para acceder al prólogo del evento, los jugadores deberán haber completado el capítulo 3 de la historia principal de Another Eden, y para desbloquear el evento completo, deberán haber llegado al capítulo 13. Como incentivo adicional, todos los jugadores que inicien el evento antes del 30 de septiembre recibirán 1000 Chronos Stones, la moneda premium del juego. Los nuevos jugadores recibirán 1000 Chronos Stones adicionales.

