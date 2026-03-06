Videojuegos

Ante la posible cancelación de juegos de PlayStation para PC, Sony anuncia irónicamente un DualSense para dicha plataforma

Problemas de comunicación en ese matrimonio.

Después de la noticia que los juegos exclusivos de PlayStation podrían no llegar más a PC, en un intento por impulsar los lanzamientos en la consola de Sony, la compañía presentó el control DualSense PC Ready, por alguna razón que intentamos comprender. Este control se ve exactamente igual que el de la versión para PS5. La única diferencia es que incluye un puerto USB, lo que permite a los usuarios conectarlo a un computador. El DualSense PC Ready tiene un precio de $75 USD, lo que significa que los clientes pagarán $10 USD adicionales solo por un puerto USB.

El nuevo DualSense también promete gatillos adaptativos y mejorada retroalimentación háptica, que permitirán a los jugadores sentir cada golpe, disparo y una verdadera tensión en la punta de los dedos. Como los futuros exclusivos PlayStation 5 ya no tendrían una versión para PC, títulos tan esperados como Marvel’s Wolverine y Saros se mantendrán en la consola de Sony, dejando a los jugadores de PC sin mucha razón para invertir en este control. Por supuesto, cualquier juego en Steam compatible con controles seguirá permitiendo conectar el DualSense. Bien podrían haber permitido conectar el DualSense existente a PC.

Aunque algunos afirman que esta nueva versión permitirá que más juegos tengan retroalimentación háptica, esto no es del todo confirmado. Además, su precio es suficiente para disuadir a la mayoría de los jugadores. Se recomienda a los jugadores interesados que consulten en sus tiendas locales el nuevo control DualSense compatible con PC. Sin embargo, cabe recordar que no es un control que se usará para las próximas exclusivas de PlayStation.

