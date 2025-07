Anthem finalmente dejará de funcionar, ya fue retirado de las tiendas

Este fue el verdadero «canario en las minas» que nos advirtió que el negocio de los juegos como servicio no necesariamente iba a ser rentable para todos los que apostaran por él. Fue lanzado a comienzos de 2019 y a pesar de ser una producción de alto presupuesto de un estudio tan querido como Bioware (Mass Effect, Dragon Age), fue considerado un fracaso absoluto. En febrero de 2021, dos años después de su lanzamiento, Electronic Arts canceló los planes de «arreglar» el juego y anunció que no iba a tener más actualizaciones. Anthem ya no está a la venta y ahora sabemos también la fecha en que dejará de funcionar por completo

Mediante un comunicado oficial publicado en su sitio web, Electronic Arts dijo que la fecha en que apagarán los servidores de Anthem será el 12 de enero de 2026, solo unas semanas antes del séptimo aniversario de su lanzamiento. Este juego de Bioware ya fue retirado de las tiendas digitales y los jugadores que quedan no pueden comprar monedas dentro del juego, aunque todavía pueden gastar las que ya tienen.

La verdadera mala noticia es que una vez llegue la fecha de apagado de servidores, el juego se volverá inusable. Ya que fue creado como un juego en línea, no habrá ninguna forma de jugarlo offline y prácticamente desaparecerá para siempre sin muchas opciones de que sea preservado.

A pesar de su fracaso en ventas y de las malas críticas, todavía había una pequeña comunidad de jugadores que seguían disfrutando de Anthem y que se reunían en el subreddit del juego y canales de Discord dedicados. Por sus comentarios podemos ver que esta noticia no los sorprende y aunque parecen tristes por el resultado, están sorprendidos de que haya durado tanto.

Si por alguna razón quieren jugar Anthem antes de que deje de funcionar por completo (todavía falta medio año para ello), tienen dos opciones: conseguir una copia física o suscribirse a EA Play, donde estará disponible hasta el 15 de agosto de este año.