Anunciado ‘crossover’ de Bayonetta y The First Descendant en Tokyo Game Show 2025

No me hagas rogar.

En el marco del TGS 2025, Nexon reveló un ‘crossover’ de The First Descendant que confirmó la llegada de Bayonetta al juego. Como era de esperarse, esto significa que llegarán cosméticos basados ​​en el atuendo de la bruja de Umbra. Estos estarán disponibles desde el 6 de noviembre del 2025.

El tráiler de anuncio muestra algunos de los cosméticos que formarán parte de este ‘crossover’ con Bayonetta. Al parecer, algunos se basarán en su apariencia original, ya que un personaje aparece luchando contra un jefe con su traje negro y peinado de moña. Al parecer, también habrá aspectos para armas que harán que las armas coincidan con las suyas. También se confirmaron los emoticonos, aunque desconocemos exactamente cómo lucirán.

Este anuncio de Bayonetta marca el segundo ‘crossover’ notable de The First Descendant en 2025. Uno de NieR: Automata apareció en agosto del 2025. Involucró a 2B y A2 apareciendo en el juego.

El pasado mes de febrero, se añadió a The First Descendant una actualización que no solo agregó bikinis y otros vestidos de baño sexis para las protagonistas del juego, sino también un escenario de aguas termales en el que pueden lucirlos. Esta iniciativa habría sido incluida para atraer de regreso a los jugadores perdidos en otros juegos como Stellar Blade. Así que 2B, A2 y ahora Bayonetta, serían parte de la misma estrategia.

