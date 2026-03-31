Anuncian Nier: Cosmic Horror… pero es una broma de día de los inocentes

¿Cuántos años llevamos esperando un nuevo juego de la serie Nier? Teníamos esperanzas de que anunciaran algo en la celebración de los nueve años de Nier: Automata, pero aunque dijeron que «Nier Automata regresará», no dieron ningún detalle. Mientras tanto 2B sigue apareciendo de invitada especial en un montón de ‘crossovers’.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

Es por eso que durante un segundo nos alcanzamos a emocionar cuando vimos una publicación en la cuenta oficial de Nier para Japón en Twitter anunciando algo nuevo… pero luego recordamos que en el país del sol naciente ya es 1 de abril y esto significa que es día de los inocentes: el día de hacer bromas y anunciar cosas que no son reales.

De acuerdo a una traducción automatizada, esta publicación dice lo siguiente:

[Planeamos la producción de un nuevo proyecto de Nier] ¿Nace la esperanza de la nada? ¿O es desesperación disfrazada de salvación?

Luego aparece el texto «Nier: Cosmic Horror«.

Esta imagen muestra en el fondo la icónica sonrisa de Emil —la cual se ha convertido en la seña de identidad del diseñador Yoko Taro— acompañada de espaldas de una criatura biomecánica con una extraña cabeza que parece una cola. Esta tiene un estilo ‘gigeresco’ que encaja con la idea del horror cósmico. Este subgénero se refiere a las historias en las que existen entes y horrores tan vastos e incomprensibles que la humanidad no puede comprenderlos en su totalidad. Aunque se suele relacionar con las obras del autor estadounidense H.P. Lovecraft, recientemente hemos visto una oleada de películas, literatura y juegos de este género que no necesariamente están relacionados con los mitos de Cthulhu, como Bloodborne, Slay The Princess, Void Stranger y Dredge.

Aunque la idea de un juego de Nier en un ambiente de horror cósmico nos encanta, esta no es más que una broma del día de los inocentes. Conservamos la esperanza de que sea una «pantalla de humo» para distraernos de un futuro anuncio real, pero no queremos ilusionarnos.