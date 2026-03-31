Videojuegos

Anuncian Nier: Cosmic Horror… pero es una broma de día de los inocentes

Decepción cósmica.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

¿Cuántos años llevamos esperando un nuevo juego de la serie Nier? Teníamos esperanzas de que anunciaran algo en la celebración de los nueve años de Nier: Automata, pero aunque dijeron que «Nier Automata regresará», no dieron ningún detalle. Mientras tanto 2B sigue apareciendo de invitada especial en un montón de ‘crossovers’.

Es por eso que durante un segundo nos alcanzamos a emocionar cuando vimos una publicación en la cuenta oficial de Nier para Japón en Twitter anunciando algo nuevo… pero luego recordamos que en el país del sol naciente ya es 1 de abril y esto significa que es día de los inocentes: el día de hacer bromas y anunciar cosas que no son reales.

- Publicidad -

De acuerdo a una traducción automatizada, esta publicación dice lo siguiente:

[Planeamos la producción de un nuevo proyecto de Nier]

¿Nace la esperanza de la nada?

¿O es desesperación disfrazada de salvación?

Luego aparece el texto «Nier: Cosmic Horror«.

Esta imagen muestra en el fondo la icónica sonrisa de Emil —la cual se ha convertido en la seña de identidad del diseñador Yoko Taro— acompañada de espaldas de una criatura biomecánica con una extraña cabeza que parece una cola. Esta tiene un estilo ‘gigeresco’ que encaja con la idea del horror cósmico. Este subgénero se refiere a las historias en las que existen entes y horrores tan vastos e incomprensibles que la humanidad no puede comprenderlos en su totalidad. Aunque se suele relacionar con las obras del autor estadounidense H.P. Lovecraft, recientemente hemos visto una oleada de películas, literatura y juegos de este género que no necesariamente están relacionados con los mitos de Cthulhu, como Bloodborne, Slay The Princess, Void Stranger y Dredge.

Aunque la idea de un juego de Nier en un ambiente de horror cósmico nos encanta, esta no es más que una broma del día de los inocentes. Conservamos la esperanza de que sea una «pantalla de humo» para distraernos de un futuro anuncio real, pero no queremos ilusionarnos.

GF Hub Related

Así lucen las skins de 2B, A2, 9S y demás personajes de Nier Automata en Overwatch
 Así lucen las skins de 2B, A2, 9S…
Skins y fecha de la colaboración entre Overwatch y Nier: Automata
 Skins y fecha de la colaboración entre Overwatch…
Habrá una presentación especial para celebrar los nueve años de Nier: Automata y los fans esperan noticias sobre un nuevo juego
 Habrá una presentación especial para celebrar los nueve…
2B y Tifa se encontrarán en la colaboración de FFVII: Ever Crisis con Nier Automata
 2B y Tifa se encontrarán en la colaboración…
Call of Duty: Mobile tendrá una colaboración con Nier Automata en su temporada 5: nuevo mapa, arma y más
 Call of Duty: Mobile tendrá una colaboración con…
La IA acabaría con todos los desarrolladores de juegos en 50 años, de acuerdo con director de NieR: Automata
 La IA acabaría con todos los desarrolladores de…
2XKO: Riot presenta a Akali y confirma su fecha de lanzamiento
Braum, Zac, Vladimir, Sivir y Maestro Yi recibirán nuevas skins en League of Legends en abril de 2026
El Embaucador se vuelve «furro» con este código de regalos gratis de Dead by Daylight (abril 2026)
Roblox: Códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime) para abril de 2026
Roblox: Códigos de Driving Empire (Imperio de conducción) para abril de 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior 2XKO: Riot presenta a Akali y confirma su fecha de lanzamiento
No hay comentarios

Lo último

Roblox: Códigos de The Forge (La Forja) para abril de 2026
Videojuegos
Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en abril de 2026
Videojuegos
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para abril 2026
Videojuegos
Todo lo que sabemos del modo de juego ‘Arenas’ de Fortnite: fecha, cómo se juega y más
Videojuegos